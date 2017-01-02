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2 января 2017, 18:27 | Футбол: Первый дивизион | Sports.kz

Пятеро игроков «Актобе» могут пополнить состав российского «Нефтехимика»

По информации издания «БИЗНЕС Online», ряд футболистов, выступавших в прошлом году за «Актобе», могут присоединиться к составу российского «Нефтехимика», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

По информации издания БИЗНЕС <span class=stop>Online</span> ряд футболистов выступавших в прошлом году за <span class=error>Актобе</span> могут присоединиться к составу российского <span class=error>Нефтехимика</span> сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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Издание сообщает, что не исключен вариант, когда вместе с бывшим тренером «красно-белых» Юрием Уткульбаевым к «Нефтехимику» присоединяться футболисты из «Актобе», которые принадлежали «Рубину» и играли в Казахстане на правах аренды.

Это и форвард Бобир Давлатов, по информации СМИ перешедший в узбекский «Алмалык», защитник Егор Сорокин, опорный полузащитник Михаил Петролай, любимчик Уткульбаева и бывший капитан дубля и защитник Марат Ситдиков — один из основных игроков «Актобе». Есть еще Никита Бочаров, ставший лучшим игроком «Актобе» по версии болельщиков, но права на него принадлежат казахстанскому клубу.

Потому, как полагает издание, логично если они продолжат играть под руководством тренера, который работает с ними с самой их юности и может довести их до уровня «Рубина», ну или подготовить к выгодной продаже в другой клуб, что тоже вполне вписывается в концепцию клубной пирамиды.

Напомним, недавно клуб из Нижнекамска возглавил бывший тренер «Актобе» Юрий Уткульбаев.

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