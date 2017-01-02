Пятеро игроков «Актобе» могут пополнить состав российского «Нефтехимика»

Издание сообщает, что не исключен вариант, когда вместе с бывшим тренером «красно-белых» Юрием Уткульбаевым к «Нефтехимику» присоединяться футболисты из «Актобе», которые принадлежали «Рубину» и играли в Казахстане на правах аренды.



Это и форвард Бобир Давлатов, по информации СМИ перешедший в узбекский «Алмалык», защитник Егор Сорокин, опорный полузащитник Михаил Петролай, любимчик Уткульбаева и бывший капитан дубля и защитник Марат Ситдиков — один из основных игроков «Актобе». Есть еще Никита Бочаров, ставший лучшим игроком «Актобе» по версии болельщиков, но права на него принадлежат казахстанскому клубу.



Потому, как полагает издание, логично если они продолжат играть под руководством тренера, который работает с ними с самой их юности и может довести их до уровня «Рубина», ну или подготовить к выгодной продаже в другой клуб, что тоже вполне вписывается в концепцию клубной пирамиды.



Напомним, недавно клуб из Нижнекамска возглавил бывший тренер «Актобе» Юрий Уткульбаев.