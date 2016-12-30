Главным тренером «Нефтехимика» назначен Юрий Уткульбаев

Уткульбаев сменил на данном посту Рустема Хузина. За свою карьеру футболиста бывший вратарь Уткульбаев выступал за «Нефтехимик» (тогда носил название «Нефтяник») в 1992—1993 годах. До прихода в нижнекамский клуб 47-летний специалист возглавлял казахстанский «Актобе».

«Футбольный клуб “Нефтехимик” благодарит Рустема Хузина за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще», — говорится в сообщении.

«Нефтехимик» идет на последнем, 20-м месте в турнирной таблице ФНЛ.