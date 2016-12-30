Главным тренером «Нефтехимика» назначен Юрий Уткульбаев
МОСКВА, 30 дек —
Р-Спорт. Главным тренером выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) нижнекамского «Нефтехимика» назначен Юрий Уткульбаев, сообщается на официальном сайте команды.
Уткульбаев сменил на данном посту Рустема Хузина. За свою карьеру футболиста бывший вратарь Уткульбаев выступал за «Нефтехимик» (тогда носил название «Нефтяник») в 1992—1993 годах. До прихода в нижнекамский клуб 47-летний специалист возглавлял казахстанский «Актобе».
«Футбольный клуб “Нефтехимик” благодарит Рустема Хузина за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще», — говорится в сообщении.
«Нефтехимик» идет на последнем, 20-м месте в турнирной таблице ФНЛ.
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