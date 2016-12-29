Экс-тренер «Актобе» Юрий Уткульбаев возглавит российский клуб

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Как сообщает Sportbox.ru, он возглавит «Нефтехимик». После первой половины сезона клуб из города Нижнекамска, что в Татарстане, с 16 очками занимает последнее, 20-е место в ФНЛ — российском первом дивизионе.

О назначении Уткульбаева будет объявлено завтра, 30 декабря. На этом посту он сменит Руслана Хузина, который присоединится к тренерскому штабу «Рубина». У «Нефтехимика» подписано партнерское соглашение с казанским клубом.

В 2016 году Уткульбаев работал в «Актобе». Под его руководством клуб занял шестое место в КПЛ и впервые с 2004 года остался без медалей.

Вместо Уткульбаева главным тренером «Актобе» в начале декабря был назначен украинец Игорь Рахаев, ранее работавший в харьковском «Металлисте».