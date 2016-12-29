Соломинка для «Динамо»
ВФСО «Динамо» стало владельцем 99,9% акций футбольного клуба, заключив при этом спонсорский контракт с ВТБ, и это дарит
бело-голубым маленькую надежду на то, что они сумеют выкарабкаться из финансовой ямы, в которой оказались.
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ДОЛГИ И ДЕФИЦИТ
Болельщики московского «Динамо», на долю которых в уходящем 2016 году выпало немало суровых испытаний, получили предновогодний подарок и могут вздохнуть с облегчением. Ну, по крайней мере, перевести дух.
Сегодня президиум Центрального совета ВФСО «Динамо» на своем экстренном заседании принял решение о приобретении 74,99% акций футбольного клуба.
«На заседании после детального и обстоятельного обсуждения принято единогласное решение принять предложение ПАО ВТБ о покупке 74,99% акций АО ФК “Динамо” за 1 рубль с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и обществом “Динамо” на три года. Данный договор предусматривает спонсирование как общества, так и профессиональных спортивных клубов», — говорится в сообщении на официальном сайте ВФСО «Динамо».
Таким образом, теперь в распоряжении общества находится 99,9% процентов акций футбольного клуба. Остальные — у миноритариев.
И это решение — глоток свежего воздуха для футбольного «Динамо».
Напомним, в прошлый четверг, 22 декабря, по итогам предыдущего заседания президиума ЦС ВФСО стали известны следующие сведения:
— текущий операционный долг футбольного «Динамо» — 806 миллионов рублей.
— плюс к этому имеется кредиторская задолженность перед кипрской компанией Eflen Constructions Ltd, с которой ведутся переговоры о ее серьезной реструктуризации на длительный срок.
— долгов перед ВТБ у футбольного «Динамо» нет.
— из активов у футбольного клуба осталась только база в Новогорске.
— бюджет клуба на 2017 год будет сокращен на 60 процентов по сравнению с предыдущим.
В общем, не самый приятный расклад, тем более что финансовое положение самого ВФСО тоже далеко от идеального.
«Бюджет на будущий год утвержден с дефицитом, и он очень скромный — по сравнению с прошлым годом он урезан почти в два раза. Доходы — 317 миллионов рублей, включая 200 миллионов по федеральной целевой программе строительства стадионов и 22 миллиона рублей от Минспорта на проведение части спортивных мероприятий. Остальные поступления — от аренды, субаренды. Они меньше 100 миллионов рублей. Расходы — 477 миллионов. Соответственно, дефицит бюджета — 160 миллионов», — рассказывал в прошлый четверг журналистам председатель ВФСО Владимир Стржалковский.
В таких условиях полностью принимать на себя еще и увешанный долгами футбольный клуб — шаг в высшей степени рискованный.
ПЕРЕДЫШКА ДО ЛЕТА
При этом понятно, что ВФСО «Динамо» не могло не взять эти акции у ВТБ. Никто бы не понял. Стржалковский, общаясь с прессой, рассказывал о будущем футбольного клуба, но при этом постоянно оговаривался — если мы примем это предложение. Но было ясно, что они его примут. Вопрос был только в условиях. Именно об этом и шел торг, и именно поэтому окончательное решение перенеслось на неделю. Об этом свидетельствуют и следующие слова Стржалковского.
— Сокращение бюджета клуба на будущий год на 60 процентов — это с учетом озвученной спонсорской поддержки со стороны ВТБ на 10 миллионов долларов? — спросили у него 22 декабря.
— Если бы озвучивались такие цифры, то переноса решения о покупке акций на 29 декабря бы не было.
В итоге, как мы видим, стороны договорились. ВТБ в течение трех лет будет спонсором как ВФСО, так и профессиональных клубов — речь идет о футбольной и хоккейной команде. Сумма не озвучивается, но известно, что выплаты по контракту начнутся уже в 2017 году.
Да, радоваться рано. Огромные долги никуда не делись — они
«Что касается долгов, то они как были на клубе, так и остались. То, что ВФСО стало владельцем акций, совсем не означает, что оно стало ответственным за долги. Считаю, что мы совершили правильную, нормальную сделку и пришли к единственно возможному в сегодняшних условиях решению», — сказал «Р-Спорт» заместитель председателя ВТБ Василий Титов.
И с этими долгами нужно будет разбираться. Чем скорее, тем лучше. Но, по крайней мере, заключенное трехлетнее спонсорское соглашение с ВТБ позволит «Динамо» хотя бы доиграть этот сезон в ФНЛ, и угрозы немедленного банкротства уже нет. Менеджмент ВФСО и «Динамо» получил передышку, по крайней мере, до лета, и теперь должен как можно продуктивнее использовать это время.
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