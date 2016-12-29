Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28295326/
29 декабря 2016, 13:34 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Первый сбор «Кубань» проведет в Турции

Как сообщил порталу «OD» генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка, игроки команды выйдут из отпуска 11-го января. Желто-зеленые пройдут медобследование в одном из диагностических центров Краснодара. На первый сбор команда отправится в Турцию 15-го января. О времени и месте дальнейших сборов будет сообщено позже.

Напомним, что после 24-х туров «Кубань», набрав 28 очков в первенства ФНЛ, занимает 14-е место.

Кубань
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
29 Декабря

Таблица трансферов ФНЛ на 29 декабря

Молодая "Евпатория" – футбольная столица Крыма

С думами об отпуске