Первый сбор «Кубань» проведет в Турции
Как сообщил порталу «OD» генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка, игроки команды выйдут из отпуска 11-го января.
Желто-зеленые пройдут медобследование в одном из диагностических центров Краснодара. На первый сбор команда отправится в Турцию 15-го января. О времени и месте дальнейших сборов будет сообщено позже.
Напомним, что после 24-х туров «Кубань», набрав 28 очков в первенства ФНЛ, занимает 14-е место.
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