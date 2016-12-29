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29 декабря 2016, 13:35 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Спонсорского договора с ВТБ будет недостаточно для покрытия бюджета «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», «Динамо» готово к диалогу с кипрской компанией Eflen Constructions Limited по погашению долговых обязательств. Эта компания выступала кредитором клуба в сезоне-2013/14.

На данный момент речь идёт об основном долге столичного футбольного клуба. У «Динамо» сохраняется и текущая задолженность в размере 806 млн. Спонсорский договор с ВТБ, рассчитанный на три года, будет подписан в ближайшее время, но его будет недостаточно для покрытия бюджета клуба. Как заявлял ранее председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский, клуб будет искать и других спонсоров.

Динамо М
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