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29 декабря 2016, 13:35 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

В новом совете директоров «Динамо» не будет представителей ВТБ

Как стало известно «Чемпионату», новый совет директоров московского «Динамо» будет избран по окончании всех процедур по переходу акций. В нём уже не будет представителей ВТБ.

Сегодня стало известно, что ЦС «Динамо» приняло предложение ВТБ и выкупило 74% акций футбольного клуба «Динамо» за 1 рубль. Также предусматривается подписание трёхлетнего спонсорского соглашения по поддержке как общества «Динамо», так и его спортивных клубов.

Динамо М
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