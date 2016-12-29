ВТБ в течение трех лет будет спонсировать и общество «Динамо», и профклубы

В четверг в Москве прошло экстренное заседание ВФСО «Динамо», на котором единогласно было приняло решение купить у банка ВТБ 74,99% акций ФК «Динамо» за рубль каждую.

«Президиум Центрального совета общества “Динамо” после детального и обстоятельного обсуждения принял единогласное решение принять предложение ПАО ВТБ о покупке 74,99% акций АО ФК “Динамо” за 1 рубль с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и обществом “Динамо” на 3 года. Данный договор предусматривает спонсирование как общества, так и профессиональных спортивных клубов», — сообщили в пресс-службе ВФСО.

Ранее наблюдательный совет ВТБ решил прекратить участие банка в акционерном обществе «Футбольный клуб «Динамо-Москва», продав 74% акций ВФСО «Динамо». ВФСО, которому в данный момент принадлежат 25% акций клуба, сообщало, что получило от ВТБ предложение о приобретении акций за символическую сумму в 1 рубль.