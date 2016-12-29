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29 декабря 2016, 12:30 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

ВФСО «Динамо» приняло решение купить акции одноименного футбольного клуба у банка ВТБ

МОСКВА, 29 дек — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) «Динамо» приняло единогласное решение купить у банка ВТБ акции одноименного московского футбольного клуба, сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе общества.

Всероссийское <nobr>физкультурно-спортивное</nobr> общество (<span class=error>ВФСО</span>) Динамо приняло единогласное решение купить у банка <span class=error>ВТБ</span> акции одноименного московского футбольного клуба сообщили Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> общества. Увеличить
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Такое решение было принято на экстренном заседании ВФСО «Динамо», которое прошло в четверг в закрытом режиме в Москве.

«ВФСО “Динамо” единогласно приняло решение купить у банка ВТБ 74,99% акций ФК “Динамо” за один рубль», — сообщили в пресс-службе.

Ранее наблюдательный совет ВТБ решил прекратить участие банка в акционерном обществе «Футбольный клуб «Динамо-Москва», продав 74% акций ВФСО «Динамо». ВФСО, которому в данный момент принадлежат 25% акций клуба, сообщало, что получило от ВТБ предложение о приобретении акций за символическую сумму в 1 рубль.

Во вторник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ВФСО «Динамо» о приобретении 74% акций ФК «Динамо».

В декабре председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский сообщил, что текущая задолженность клуба составляет 806 миллионов рублей, а бюджет «Динамо» планируется сократить более чем на 60%.

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