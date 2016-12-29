ВФСО «Динамо» приняло решение купить акции одноименного футбольного клуба у банка ВТБ
МОСКВА, 29 дек —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) «Динамо» приняло единогласное решение купить у банка ВТБ акции одноименного московского футбольного клуба, сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе общества.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Такое решение было принято на экстренном заседании ВФСО «Динамо», которое прошло в четверг в закрытом режиме в Москве.
«ВФСО “Динамо” единогласно приняло решение купить у банка ВТБ 74,99% акций ФК “Динамо” за один рубль», — сообщили в
Ранее наблюдательный совет ВТБ решил прекратить участие банка в акционерном обществе «Футбольный клуб «Динамо-Москва», продав 74% акций ВФСО «Динамо». ВФСО, которому в данный момент принадлежат 25% акций клуба, сообщало, что получило от ВТБ предложение о приобретении акций за символическую сумму в 1 рубль.
Во вторник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ВФСО «Динамо» о приобретении 74% акций ФК «Динамо».
В декабре председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский сообщил, что текущая задолженность клуба составляет 806 миллионов рублей, а бюджет «Динамо» планируется сократить более чем на 60%.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter