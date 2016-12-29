Игрокам «Балтики» полностью выплачена зарплата

В настоящий момент селекционной службой нашего клуба ведется работа по усилению состава. На зимние сборы будет приглашена большая группа потенциальных новобранцев, в их числе — несколько футболистов, прежде уже выступавших за «Балтику» и хорошо знакомых калининградским болельщикам.

Усиленная подготовка к весенней части первенства ФНЛ (с двух- и даже трехразовыми изнуряющими тренировками) начнется 17 января. Первый «втягивающий» сбор состоится в Калининграде.

Напомним, сейчас «Балтика» занимает в турнирной таблице Футбольной национальной лиги 19-е место, но при этом входит в пятерку лидеров турнира по зрительской посещаемости домашних матчей.