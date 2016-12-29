Емельянов во второй раз возглавил «Луч-Энергию»

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Ранее дальневосточный клуб возглавлял 46-летний специалист Сергей Передня, чей контракт закончился 27 ноября.



Это уже второе назначение Емельянова на пост главного тренера «Луча-Энергии». Впервые он руководил командой в сезоне-2012/2013, и под его руководством жёлто-синие стали чемпионами зоны «Восток» и завоевали путёвку в ФНЛ.



Контракт с Константином Емельяновым заключен до конца текущего сезона. После 24 туров «Луч-Энергия» занимает в таблице ФНЛ девятое место.