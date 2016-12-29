Новый-старый тренер: «Луч-Энергию» будет тренировать Константин Емельянов

Владивосток, 29 декабря, PrimaMedia.

Руководство ФК «Луч-Энергия» наконец-то определилось с кандидатурой главного тренера основной команды: её новым наставником, как и ожидалось, стал Константин Владиленович Емельянов, ранее занимавший в «Луче» должность старшего тренера. На посту главного тренера Константин Владиленович сменил Сергея Передню, контракт с которым закончился еще 27 ноября, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе футбольного клуба.