Новый-старый тренер: «Луч-Энергию» будет тренировать Константин Емельянов
Контракт с наставником рассчитан до конца текущего сезона.
Владивосток, 29 декабря, PrimaMedia.
Руководство ФК «Луч-Энергия» наконец-то определилось с кандидатурой главного тренера основной команды: её новым наставником, как и ожидалось, стал Константин Владиленович Емельянов, ранее занимавший в «Луче» должность старшего тренера. На посту главного тренера Константин Владиленович сменил Сергея Передню, контракт с которым закончился еще 27 ноября, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе футбольного клуба.
Стоит отметить, что это уже второе назначение Константина Емельянова на должность наставника «Луча-Энергии». Впервые он руководил командой в сезоне-2012/2013 и, надо признать, весьма удачно: именно под его руководством желто-синие стали чемпионами Зоны «Восток» и завоевали путевку в ФНЛ. Кроме того за свою 12-летнюю тренерскую карьеру Константин Владиленович четырежды исполнял в «Луче» обязанности главного тренера: в июне-августе 2009 года (после отставки Беньяминоса Зелькявичуса), в мае 2011 (после увольнения Франсиско Аркоса), в мае 2012 (после отставки Сергея Павлова) и в августе-ноябре этого года (замещал получившего травму Сергея Передню). Контракт с Константином Емельяновым заключен до конца текущего сезона.
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