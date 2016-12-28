«Динамо» не хочет досрочно возвращать Дьякова из аренды в «Томи»

Дьяков в нынешнем сезоне выступает за «Томь» на правах аренды, соглашение рассчитано до конца сезона-2016/17. Ранее сообщалось, что «Томь» может доиграть сезон РФПЛ дублирующим составом, так как в клубе существуют большие долги перед футболистами и персоналом. Источник ранее сообщил «Р-Спорт», что руководство клуба предложило всем игрокам основного состава стать свободными агентами с 1 января 2017 года. «Томь» выплачивает защитнику лишь часть зарплаты, другую часть платит «Динамо». Однако москвичи также задолжали игроку.

«Дьяков обратился в палату по разрешению споров для расторжения арендного соглашения с “Томью” и потребовал компенсацию за три месяца вперед. Ранее “Томь” просила “Динамо” досрочно расторгнуть арендное соглашение и вернуть игрока в московский клуб, но в “Динамо” ответили отказом. Клуб находится в контакте с агентом футболиста и предложил ему найти вариант аренды в другом клубе, вариант трудоустройства. Агент согласился и сообщил, что ищет варианты», — сообщил источник.

«Насколько известно, у Дьякова сейчас нет предложений о продолжении карьеры, — добавил собеседник агентства. — Ситуация сейчас выглядит не лучшим образом, поскольку изначально мы договорились подождать, пока агент найдет ему вариант, а футболист в это время обратился в палату для расторжения соглашения, еще и потребовав компенсацию».