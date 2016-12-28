Дьяков в январе должен вернуться в «Динамо»

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По информации «Чемпионата», «Томь», в составе которой 27-летний футболист проводил нынешний сезон, досрочно расторгает аренду игрока в связи с финансовыми проблемами. Дьякову также ищут варианты продолжения карьеры в РФПЛ.



В нынешнем сезоне Виталий Дьяков принял участие в 14 матчах российской Премьер-Лиги, забил 1 гол и заработал 1 жёлтую карточку.



Контракт российского защитника с «Динамо» действует до лета 2018 года.