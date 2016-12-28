Игроки хабаровского СКА посетили детский новогодний утренник

Для нашего клуба участие в подобных мероприятиях стало доброй традицией — не так давно, в преддверии Дня знаний, армейцы помогли воспитанникам центра собраться в школу. И в этот раз игроки СКА пришли к детям не с пустыми руками, подарив 30 новогодних сладких подарков.

Александр Довбня:

— Я рад, что мне довелось принять участие в ставших традиционными встречах армейских футболистов с подопечными центра. Сам же новогодний утренник оставил у меня массу положительных впечатлений и эмоций. Я понимаю, что детям важны не только подарки, но и внимание и забота со стороны взрослых. Поэтому обещаю, что сотрудничество нашего футбольного клуба и центра социальной помощи семье и детям будет продолжаться и далее. Также, мы очень рассчитываем вновь увидеть детей и их родителей на трибунах стадиона имени Ленина во время наших матчей.

Пользуясь случаем, хочу поздравить не только присутствующих здесь детей, родителей и сотрудников центра, но и всех жителей Хабаровского края с наступающим Новым годом и пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия и финансового достатка!