«Тюмень» рассталась с квартетом молодых футболистов

Правда, за основной состав в первенстве страны никто из этого квартета так и не сыграл. По мнению руководства сибиряков, 19-летние Владимир Снигирёв, Игорь Слободян, Сергей Сомов и Дмитрий Маурин не смогут помочь главной команде города.

Все они в этом году подключались к тренировкам с основным составом «Тюмени» и выступали за дубль в третьем дивизионе первенства страны. Слободян провёл на фланге 20 матчей, в которых стал автором четырёх забитых мячей. На счету Снигирёва и Маурина по 19 встреч. Владимир отметился одним голом. Сомов провёл 18 встреч и однажды огорчил соперников взятием ворот.