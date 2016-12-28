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28 декабря 2016, 12:12 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Тюмень» рассталась с квартетом молодых футболистов

Футбольный клуб «Тюмень» расстался с четырьмя игроками, которые были заявлены в этом сезоне для участия в ФНЛ.

Правда, за основной состав в первенстве страны никто из этого квартета так и не сыграл. По мнению руководства сибиряков, 19-летние Владимир Снигирёв, Игорь Слободян, Сергей Сомов и Дмитрий Маурин не смогут помочь главной команде города.

Все они в этом году подключались к тренировкам с основным составом «Тюмени» и выступали за дубль в третьем дивизионе первенства страны. Слободян провёл на фланге 20 матчей, в которых стал автором четырёх забитых мячей. На счету Снигирёва и Маурина по 19 встреч. Владимир отметился одним голом. Сомов провёл 18 встреч и однажды огорчил соперников взятием ворот.

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