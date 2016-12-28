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28 декабря 2016, 11:06 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

В «Нефтехимике» определятся с тренером 29 декабря

В ближайший четверг состоится встреча руководства «Нефтехимика» с президентом клуба, на которой прояснится, кто будет возглавлять нижнекамскую команду в новом году. Об этом сообщил директор «Нефтехимика» Наиль Гизатуллин.

При этом Гизатуллин отказался от комментариев по поводу того, сохранит ли свой пост Рустем Хузин, или у команды появится новый главный тренер. Напомним, что после 24 туров первенства ФНЛ «Нефтехимик» с 16 очками замыкает турнирную таблицу.

Ранее после домашнего поражения от «Тюмени» в рамках 18 тура Хузин заявил о своем намерении подать в отставку, однако в итоге решение о кадровых изменениях было отложено до завершения осенней части турнира.

Нефтехимик
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