В «Нефтехимике» определятся с тренером 29 декабря

При этом Гизатуллин отказался от комментариев по поводу того, сохранит ли свой пост Рустем Хузин, или у команды появится новый главный тренер. Напомним, что после 24 туров первенства ФНЛ «Нефтехимик» с 16 очками замыкает турнирную таблицу.

Ранее после домашнего поражения от «Тюмени» в рамках 18 тура Хузин заявил о своем намерении подать в отставку, однако в итоге решение о кадровых изменениях было отложено до завершения осенней части турнира.