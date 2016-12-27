Непомнящий: Назову Бердыева лучшим тренером 2016 года

«Назову Бердыева лучшим тренером года. “Ростов” участвовал в Лиге чемпионов. Да, проиграл 0:5 “Баварии”, но потом победил мюнхенцев. Организовать команду на такие подвиги — большое мастерство. В “Ростове” каждый футболист играет на своём высшем уровне. Поэтому Курбан Бекиевич заслуживает называться лучшим тренером 2016 года», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.