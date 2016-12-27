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27 декабря 2016, 15:57 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Непомнящий: Назову Бердыева лучшим тренером 2016 года

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий назвал Курбана Бердыева лучшим тренером Премьер-Лиги в уходящем году.

«Назову Бердыева лучшим тренером года. “Ростов” участвовал в Лиге чемпионов. Да, проиграл 0:5 “Баварии”, но потом победил мюнхенцев. Организовать команду на такие подвиги — большое мастерство. В “Ростове” каждый футболист играет на своём высшем уровне. Поэтому Курбан Бекиевич заслуживает называться лучшим тренером 2016 года», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.

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