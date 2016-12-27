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27 декабря 2016, 15:55 | Футбол: Первый дивизион | Советский спорт

ВФСО «Динамо»: Заявление ФАС не означает, что общество обязательно приобретет акции у ВТБ

Пресс-служба всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» прокомментировала информацию о том, что федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство общества «Динамо» о приобретении 74% акций футбольного клуба «Динамо» (Москва).

Напомним, ранее ВТБ, владеющий 74-мя процентами акций клуба, предложил обществу выкупить их за символическую сумму — один рубль. 22 декабря на заседание президиума ВФСО «Динамо» было объявлено, что вопрос о сделке будет решен 29 декабря. На данный момент обществу «Динамо» принадлежит 25 процентов акций клуба.

— Решение о сделке еще не принято, так как этот вопрос будет рассмотрен 29 декабря на заседании президиума центрального совета общества «Динамо», — сообщила «Советскому спорту» пресс-служба общества. — Заявление ФАС не означает, что акции непременно будут приобретены. Сделка может быть как приятно, так и отклонена.

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Новости Первого дивизиона

ФАС одобрила продажу 74% акций футбольного клуба «Динамо»

ФАС одобрила продажу 74% акций футбольного клуба «Динамо»

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила продажу 74% акций футбольного клуба «Динамо» всероссийскому спортивно-физкультурному обществу «Динамо». Это следует из решения российского ведомства.
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21 декабря

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