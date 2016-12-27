ВФСО «Динамо»: Заявление ФАС не означает, что общество обязательно приобретет акции у ВТБ

Напомним, ранее ВТБ, владеющий 74-мя процентами акций клуба, предложил обществу выкупить их за символическую сумму — один рубль. 22 декабря на заседание президиума ВФСО «Динамо» было объявлено, что вопрос о сделке будет решен 29 декабря. На данный момент обществу «Динамо» принадлежит 25 процентов акций клуба.

— Решение о сделке еще не принято, так как этот вопрос будет рассмотрен 29 декабря на заседании президиума центрального совета общества «Динамо», — сообщила «Советскому спорту» пресс-служба общества. — Заявление ФАС не означает, что акции непременно будут приобретены. Сделка может быть как приятно, так и отклонена.