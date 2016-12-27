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27 декабря 2016, 14:04 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

ФАС одобрила продажу 74% акций футбольного клуба «Динамо»

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила продажу 74% акций футбольного клуба «Динамо» всероссийскому спортивно-физкультурному обществу «Динамо». Это следует из решения российского ведомства.

Окончательное решение по данному вопросу должно быть принято 29 декабря. Увеличить
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«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство Общественно-государственного объединения «Всероссийское спортивно-физкультурное общество «Динамо» о приобретении 74% голосующих акций акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо-Москва», что в совокупности с акциями, имеющимися в распоряжении у ВСФО «Динамо», составит 99,9961% голосующих акций в уставном капитале ФК «Динамо-Москва», и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — отмечается в документе.

Основным владельцем ФК «Динамо» является банк ВТБ, которому принадлежит 74% акций клуба. В настоящее время обсуждается возможность передачи этих акций ВФСО «Динамо» за символический рубль. Окончательное решение по данному вопросу должно быть принято 29 декабря.

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