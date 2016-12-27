ФАС одобрила продажу 74% акций футбольного клуба «Динамо»
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила продажу 74% акций футбольного клуба «Динамо» всероссийскому
спортивно-физкультурному обществу «Динамо». Это следует из решения российского ведомства.
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«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство
Основным владельцем ФК «Динамо» является банк ВТБ, которому принадлежит 74% акций клуба. В настоящее время обсуждается возможность передачи этих акций ВФСО «Динамо» за символический рубль. Окончательное решение по данному вопросу должно быть принято 29 декабря.
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