ФАС одобрила продажу 74% акций футбольного клуба «Динамо»

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«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство Общественно-государственного объединения «Всероссийское спортивно-физкультурное общество «Динамо» о приобретении 74% голосующих акций акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо-Москва», что в совокупности с акциями, имеющимися в распоряжении у ВСФО «Динамо», составит 99,9961% голосующих акций в уставном капитале ФК «Динамо-Москва», и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — отмечается в документе.

Основным владельцем ФК «Динамо» является банк ВТБ, которому принадлежит 74% акций клуба. В настоящее время обсуждается возможность передачи этих акций ВФСО «Динамо» за символический рубль. Окончательное решение по данному вопросу должно быть принято 29 декабря.