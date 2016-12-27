Футболист Уилкшир уверен, что «Динамо» в 2017 году вернется в РФПЛ
МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Австралийский защитник «Динамо» Люк Уилкшир уверен, что в 2017 году
бело-голубые вернутся в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Об этом он рассказал ТАСС.
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После 24 туров первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Динамо» идет на первом месте, опережая ближайшего преследователя «Тосно» на пять очков.
«Сейчас межсезонье. Я в Москве, провожу время с семьей, но уже думаю о второй части чемпионата. Несмотря на то, что я не сомневаюсь, что “Динамо” вернется в
Австралиец выступал за московский клуб в 2008—2014 гг.., проведя за «Динамо» 163 официальных матча. С 2016 года защитник выступал за грозненский «Терек», сыграв в сезоне-2015/16 в шести матчах, после чего вернулся в московский клуб. Подписанный в августе контракт рассчитан на один сезон.
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