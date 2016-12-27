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27 декабря 2016, 12:00 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

ФАС удовлетворила ходатайство ВФСО «Динамо» о приобретении 74% акций ФК «Динамо»

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» о приобретении 74% акций футбольного клуба «Динамо» (Москва).

Ранее ВТБ предложил центральному совету ВФСО «Динамо» выкупить у него 74% акций «Динамо-Москва» за символический 1 рубль. До этого обществу принадлежали 25% акций ФК «Динамо».

«В соответствии со статьями 28, 33 Федерального закона «О защите конкуренции» Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ВФСО «Динамо» о приобретении 74% голосующих акций футбольного клуба «Динамо» (Москва), что в совокупности с акциями, имеющимися в распоряжении у ВФСО «Динамо», составит 99,9961% голосующих акций в уставном капитале Акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо — Москва», и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в сообщении ФАС.

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