ФАС удовлетворила ходатайство ВФСО «Динамо» о приобретении 74% акций ФК «Динамо»

Ранее ВТБ предложил центральному совету ВФСО «Динамо» выкупить у него 74% акций «Динамо-Москва» за символический 1 рубль. До этого обществу принадлежали 25% акций ФК «Динамо».

«В соответствии со статьями 28, 33 Федерального закона «О защите конкуренции» Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ВФСО «Динамо» о приобретении 74% голосующих акций футбольного клуба «Динамо» (Москва), что в совокупности с акциями, имеющимися в распоряжении у ВФСО «Динамо», составит 99,9961% голосующих акций в уставном капитале Акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо — Москва», и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в сообщении ФАС.