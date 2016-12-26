Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28261097/
26 декабря 2016, 16:05 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Сумма трансфера футболиста Ломакина из «Енисея» в «Урал» составила 10 млн рублей

Обновлено: 15:35
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт. Футболист Александр Ломакин перешел из «Енисея» в екатеринбургский «Урал» за 10 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте красноярского клуба.

О трансфере 21-летнего полузащитника официально было объявлено в понедельник. Ломакин заключил контракт с «Уралом» на 4,5 года. В текущем сезоне Ломакин принял участие в 18 матчах «Енисея» в первенстве ФНЛ, в которых забил 4 мяча.

Сам игрок отметил, что «Урал» и российская премьер-лига являются новым вызовом для него, но «Енисей» навсегда останется в его сердце.

«Хочу поблагодарить всех за время в “Енисее”, а особенно болельщиков, тренерский штаб и руководство клуба за доверие. У каждого есть свои мечты и каждый стремится к ним, с этим переходом я стал ближе к своей (мечте). Тяжело уходить из команды, потому что там я прожил практически целую жизнь, было много всего хорошего, особенно последние полгода — просто отличные. За последние шесть месяцев новому руководству и тренерскому штабу удалось создать настоящую семью, где каждый был готов умирать на поле друг за друга. Это мы доказывали не раз. Желаю команде только удачи. Частичка “Енисея” навсегда останется в моем сердце, Красноярск буду вспоминать только с хорошими мыслями», — сказал Ломакин.

На счету Ломакина 25 матчей и 12 забитых мячей в составе юношеских сборных России.

Енисей
Новости Матчи Состав Статистика
Урал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года