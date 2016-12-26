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26 декабря 2016, 15:38 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Александр Ивченко: Нужно видеть ноги Павленко после игр!

Главный тренер «Тюмени» Александр Ивченко охарактеризовал игру полузащитника команды Андрея Павленко.

— Его мучили травмы. Мелкие, но неприятные. Они не давали ему тренироваться и в полную силу играть. При этом Павленко остаётся одним из наших ведущих футболистов. Андрей — техничный парень. Часто применял дриблинг. Поэтому защитники не церемонились с ним. Нужно видеть после игр его ноги!

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