Александр Ивченко: Нужно видеть ноги Павленко после игр!

— Его мучили травмы. Мелкие, но неприятные. Они не давали ему тренироваться и в полную силу играть. При этом Павленко остаётся одним из наших ведущих футболистов. Андрей — техничный парень. Часто применял дриблинг. Поэтому защитники не церемонились с ним. Нужно видеть после игр его ноги!