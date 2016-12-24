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24 декабря 2016, 22:33 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Литвак готов акционировать «Кубань» после погашения долгов клуба на 800 млн руб

Состоялась встреча потенциального инвестора футбольного клуба «Кубань» Мишеля Литвака с руководителями края.

На встрече шла речь о возможном участии бизнесмена в финансировании «Кубани». Литвак по-прежнему заинтересован в акционировании ФК «Кубань», но при соблюдении некоторых условий, утверждает сайт болельщиков «Кубани». Главным требованием бизнесмена является полное погашение долгов клуба в размере 800 миллионов со стороны Администрации края. После этого, Литвак готов взять на себя обязательства по финансированию клуба, начиная с 1-го января 2017 года.

По данным источника, речь идет об участии Литвака в финансировании «Кубани» только до окончания сезона-2016/17. Вопрос об участии Литвака в делах ФК «Кубань» после завершения сезона пока остается открытым.

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