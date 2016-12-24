Литвак готов акционировать «Кубань» после погашения долгов клуба на 800 млн руб
Состоялась встреча потенциального инвестора футбольного клуба «Кубань» Мишеля Литвака с руководителями края.
На встрече шла речь о возможном участии бизнесмена в финансировании «Кубани». Литвак
По данным источника, речь идет об участии Литвака в финансировании «Кубани» только до окончания сезона-2016/17. Вопрос об участии Литвака в делах ФК «Кубань» после завершения сезона пока остается открытым.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter