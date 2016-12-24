Алексей Грицаенко: Переход в «Спартак», наверное, маловероятен

«После того как я сыграл за сборную ФНЛ, звонили из «Спартака», поинтересовались, есть ли желание перейти в московский клуб. Ничего определённого я тогда не ответил и до сих пор ответа никакого не дал. Очень щепетильно отношусь к этому вопросу, надо взвесить все «за» и «против». Пока нахожусь в родной команде во Владивостоке и более обстоятельных переговоров ни с кем не вёл.

Мне 21 год. Появиться на поле в топовой команде такого уровня, как «Зенит» или «Спартак», в моём возрасте и на моей позиции центрального защитника — очень небольшая вероятность. Хотя всё возможно. Можно играть за фарм-клубы, но, опять же, надо всё взвесить. Хочу подчеркнуть, что сейчас я не гонюсь за деньгами — на данном этапе это для меня последний вопрос. Так что переход, наверное, маловероятен.

Пока не вижу смысла посреди сезона покидать родную команду и менять клуб, но если действительно будет хорошее предложение, которое станет для меня шагом вперёд, то, понятно, не откажусь. Все хотят расти профессионально, — поведал Грицаенко в интервью VL.ru.