Сергей Шишкарёв: Нынешние руководители «Кубани» до сих пор водят меня за нос

«Мне симпатичен «Краснодар» и Сергей Галицкий. Мне хочется, чтобы этот проект состоялся. Я горячо переживаю за краснодарскую «Кубань», это личностная история. Она, к сожалению, не для подведения новогодних итогов. Но я вынужден сказать о том, что на сегодня я обманут краснодарской администрацией. В тяжёлый момент я подставил плечо и руку «Кубани», моя компания дала займ для того, чтобы выплатить зарплату футболистам, чтобы поддержать клуб. Это было в феврале. Мне было сделано предложение возглавить клуб, стать его собственником. К сожалению, его нынешние руководители до сих пор водят меня за нос. Это отворачивает от футбола, отворачивает от клуба.

Мне и сейчас хочется, чтобы «Кубань» не умерла, чтобы она не начинала свой путь с нуля. Эта команда с 90-летней историей, и погубить такой клуб — некрасиво, — цитирует Шишкарёва «Спорт FM».