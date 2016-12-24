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24 декабря 2016, 17:58 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Сергей Шишкарёв: Нынешние руководители «Кубани» до сих пор водят меня за нос

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв рассказал, как помог краснодарской «Кубани» займом.

«Мне симпатичен «Краснодар» и Сергей Галицкий. Мне хочется, чтобы этот проект состоялся. Я горячо переживаю за краснодарскую «Кубань», это личностная история. Она, к сожалению, не для подведения новогодних итогов. Но я вынужден сказать о том, что на сегодня я обманут краснодарской администрацией. В тяжёлый момент я подставил плечо и руку «Кубани», моя компания дала займ для того, чтобы выплатить зарплату футболистам, чтобы поддержать клуб. Это было в феврале. Мне было сделано предложение возглавить клуб, стать его собственником. К сожалению, его нынешние руководители до сих пор водят меня за нос. Это отворачивает от футбола, отворачивает от клуба.

Мне и сейчас хочется, чтобы «Кубань» не умерла, чтобы она не начинала свой путь с нуля. Эта команда с 90-летней историей, и погубить такой клуб — некрасиво, — цитирует Шишкарёва «Спорт FM».

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МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) обязала краснодарскую «Кубань» погасить задолженность перед бывшим главным тренером команды Даном Петреску и запретила клубу регистрировать новых игроков в качестве обеспечительной меры, сообщается на официальном сайте РФС.
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