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23 декабря 2016, 12:28 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

Росен Колев: Бербатов не прочь продолжить карьеру в «Енисее»

Болгарский защитник «Енисея» Росен Колев подчеркнул, что его соотечественник Димитар Бербатов может возобновить карьеру.

По его словам, форвард готов рассмотреть предложение от любого клуба.

— Андрей Тихонов расписал нам тренировочную программу на время отпуска, отправляем свои показатели доктору «Енисея», дабы держать себя в тонусе, — сказал Колев. — Кстати, общался с Бербатовым. Димитар готов вернуться в любой европейский клуб, в том числе и «Енисей». Правда, его финансовые запросы в Красноярске вряд ли потянут.

Последней командой, за которую выступал 35-летний Бербатов, был ПАОК. За свою карьеру он успел поиграть в «Байере», «Тоттенхэме», «Манчестер Юнайтед» и «Монако».

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