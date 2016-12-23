Росен Колев: Бербатов не прочь продолжить карьеру в «Енисее»

По его словам, форвард готов рассмотреть предложение от любого клуба.

— Андрей Тихонов расписал нам тренировочную программу на время отпуска, отправляем свои показатели доктору «Енисея», дабы держать себя в тонусе, — сказал Колев. — Кстати, общался с Бербатовым. Димитар готов вернуться в любой европейский клуб, в том числе и «Енисей». Правда, его финансовые запросы в Красноярске вряд ли потянут.

Последней командой, за которую выступал 35-летний Бербатов, был ПАОК. За свою карьеру он успел поиграть в «Байере», «Тоттенхэме», «Манчестер Юнайтед» и «Монако».