Росен Колев: Бербатов не прочь продолжить карьеру в «Енисее»
Болгарский защитник «Енисея» Росен Колев подчеркнул, что его соотечественник Димитар Бербатов может возобновить карьеру.
По его словам, форвард готов рассмотреть предложение от любого клуба.
— Андрей Тихонов расписал нам тренировочную программу на время отпуска, отправляем свои показатели доктору «Енисея», дабы держать себя в тонусе, — сказал Колев. — Кстати, общался с Бербатовым. Димитар готов вернуться в любой европейский клуб, в том числе и «Енисей». Правда, его финансовые запросы в Красноярске вряд ли потянут.
Последней командой, за которую выступал 35-летний Бербатов, был ПАОК. За свою карьеру он успел поиграть в «Байере», «Тоттенхэме», «Манчестер Юнайтед» и «Монако».
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