«Динамо: свет в конце тоннеля или ужас без конца?

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В четверг у всех, кому небезразлично «Динамо», был важный и очень нервный день. В офисе на Лесной улице президиум Центрального совета ВФСО «Динамо» должен был решить, что делать с предложением ВТБ о приобретении 74 процентов акций футбольного клуба. Напомним, на прошлой неделе наблюдательный совет банка принял решение отказаться от этого актива. А вместе с акциями новый владелец должен был принять на себя и все долги клуба, которые, по некоторым данным, составляют 13 миллиардов рублей.

Заседание продолжалось долго — вместо заявленного часа оно шло почти два. Впрочем, помимо акций там обсуждались и другие важные вопросы — бюджет ВФСО на 2017 год, прием в члены общества Росгвардии….

Наконец, к журналистам, которые уже устали пить кофе и кушать пирожки с бутербродами, вышел председатель ВФСО Владимир Стржалковский. Рассказав о бюджете общества, который в будущем году будет с дефицитом примерно в 160 миллионов рублей, он перешел к вопросу, ради которого все, собственно, и собрались.

ЧТО РЕШИЛИ НА СОВЕТЕ?

— Рассматривалось предложение банка ВТБ по продаже 74 процентов акций футбольного клуба, — сказал Стржалковский. — Вопрос сложный, комплексный, обсуждение заняло много времени. В случае приобретения этого пакета акций ЦС общества «Динамо» получает в свое владение 99 с половиной процентов акций (оставшаяся доля у миноритарных акционеров — прим.ред.), и полностью будет нести ответственность за клуб. Надо четко понимать, какие есть обязательства, и как эти обязательства выполнять. Я имею в виду и текущую задолженность, и кредиты, и содержание команды. Бюджет клуба планируется сократить по сравнению с прошлым годом более чем на 60 процентов. В этих условиях вопрос приобретения дорогостоящих игроков стоять точно не будет. В футболе бюджеты раскрывать не принято, но «Зенит» позавидовал бы, сколько «Динамо» потратило за сезон-2015/16,с июля и до июля.

— Нужно урегулировать вопрос с долгом кипрской компании Eflen Constructions Ltd и с текущими задолженностями, — продолжил Стржалковский. — Есть вопросы, которые нужно решить совместно с ВТБ, кипрской компанией и футбольным клубом. Предложение ВТБ о продаже пакета акций за один рубль пока не принято, но и не отклонено. 29 декабря мы намерены провести экстренное заседание и принять окончательное решение.

КАК БЫТЬ С ДОЛГАМИ?

После чего Стржалковский прояснил ситуацию с задолженностью футбольного клуба.

— Есть текущая задолженность — аренда стадиона, зарплаты и так далее, — сказал он. — И есть кредиты. Так вот, текущая задолженность составляет 806 миллионов рублей. Плюс долг перед кипрской компанией Eflen Constructions Ltd. Перед ВТБ у нас никаких долгов нет. Когда я только пришел (Стржалковский занял свой пост в начале октябре — прим.ред.), мы продали последний актив — офисные площади, и погасили их. Что касается текущих задолженностей, то мы договорились ближайшее время решить этот вопрос с ВТБ. Что касается кредитов — а это Eflen Constructions Ltd — нас устроит серьезная реструктуризация на длительный срок.

Есть ли что-то за душой у «Динамо» помимо долгов? К счастью, есть. Много или мало — это смотря как смотреть на ситуацию. Та же история, что и с пресловутым стаканом с водой.

— Единственное, что есть сейчас на балансе футбольного клуба — это база в Новогорске и игроки, — подчеркнул Стржалковский.

Что касается ситуации с комплексом «ВТБ Арена Парк», то она, по словам председателя, остается неизменной. Комплексом владеет управляющая компания «Динамо», в которой 75 процентов акций принадлежат ВТБ, 25 процентов плюс одна акция — ВФСО «Динамо».

КАК «ДИНАМО» ЖИТЬ СЕЙЧАС?

Стржалковский старательно подчеркивал, что сейчас никакого решения не принято и предлагал оперировать сослагательным наклонением, подчеркивая, что сейчас проблемы футбольного «Динамо» — это проблемы ВТБ, поскольку пока еще именно банк является владельцем клуба.

— Хочу, чтобы не было путаницы: на сегодня владелец футбольного клуба — ВТБ, которому принадлежат 74 процента акций, — сказал он. — Так что говорить о спонсировании своего имущества — глупость. Это все равно, что говорить, что вы спонсируете бензин, который заливаете в свою машину. Со стороны ВТБ было содержание имущества, а не какая-то благотворительность.

— «Динамо» нужен якорный спонсор, — продолжил Стржалковский. — С ВТБ ведутся переговоры, они даже привезли документы. Но потребуются и другие партнеры и рекламодатели. Переговоры с ними тоже идут, но они придут сюда, только когда будет якорный спонсор.

— Сокращение бюджета на будущий год на 60 процентов — это с учетом озвученной спонсорской поддержки со стороны ВТБ на 10 миллионов долларов?

— Если бы озвучивались такие цифры, то переноса решения о покупке акций на 29 декабря бы не было.

Отсюда вывод: пока спонсорский контракт с ВТБ на будущий год не подписан и переговоры продолжаются, в том числе и о его сумме.

— Если брать нынешний сезон, с учетом текущей задолженности, имеющихся средств и спонсорской помощи от ВТБ хватит для того, чтобы доиграть сезон в ФНЛ до конца?

— Пока не заключим сделку с ВТБ, я говорить ни о чем не буду.

В общем, история злоключений «Динамо» продолжается и точка не поставлена. Но, кажется, в конце тоннеля забрезжил тусклый лучик света.