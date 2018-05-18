История парня из детдома, выигравшего Кубок России

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

«С детства верил, что добьюсь, высоко поднимусь. В детском доме я верил, воспитатели меня поддерживали».

Эти слова форвард «Тосно» Алексей Скворцов произнес после победы в Кубке России. И они стали самой трогательной, пронзительной историей финала.

В три года Скворцов отправился в детский дом — его отца и мать лишили родительских прав из-за пьянства. Тяжелая судьба только закалила Алексея — он вырос, сделал себя сам и стал настоящим героем для других парней из детских домов. И не только тех, кто любит играть в футбол.

Эта история — больше, чем просто спорт.

СОН

— Победа в Кубке мне приснилась. Перед игрой был мандраж, это все из-за него. Еще когда приехали, нас здорово встретили — куча сопровождения, все дела. Ощутили значимость, багаж даже не нужно было самим забирать. Предыгровая тренировка проходила на новом стадионе — это тоже заводило. Так что засыпал с кучей мыслей, вот и приснилось. Подробности не помню. Но в памяти остались очертания кубка, который мы поднимали с командой.

Не сомневался, что выйду в стартовом составе, хотя и не знал этого. В таких ситуациях всегда говорю и себе, и своей девушке, и всем — готов и уверен!

Честно говоря, я до сих пор не верю. Через три дня была уже игра чемпионата («Тосно» проиграл «Уфе» со счетом 0:5. — Прим. «СЭ»). На контрасте все получилось — мы взяли Кубок, а потом разгром в чемпионате. Так что победа в Кубке казалась каким-то сном. Возможно, в отпуске придет осознание того, что сделали, но пока не верится.

Дебютировать в премьер-лиге было моей целью. Хотел это сделать еще раньше, ездил на просмотры, но по каким-то причинам, не только спортивным, смог только в «Тосно». Про Кубок не думал — это одна игра в месяц, основным же шел чемпионат.

РОДИТЕЛИ

— В три года попал в детский дом с братом и сестрой. Ничего о том времени толком не помню — только сам факт. Родителей лишили прав, но я виделся с ними, когда подрос в детском доме. А потом, когда стал уже более самостоятельным, мы встречаться перестали.

Я бы не сказал, что родители бросили меня на произвол судьбы. Поддержка была. Но все равно из головы не выходило, что ты вырос в детском доме и что они не являются теми, кто тебя воспитал. Возможно, обида была бы, если бы я в более сознательном возрасте такое пережил. Но на тот момент был слишком маленьким. Поэтому никакой обиды не чувствую — сам вырос, сам реализовал себя. Не мне их судить. Очень много детей, которые остаются без родителей. Бог им судья.

Был в нескольких детских домах, но воспоминания хорошие. Первый — детский дом № 3, он считается одним из лучших в Санкт-Петербурге. Чистый, уютный, много иностранцев приезжает. Потом меня перевели в другой детский дом в Купчино, где был спортивный уклон.

ДЕТСКИЙ ДОМ

— Алкоголь, наркотики это все было вокруг. Я лично видел это.

Все зависит от групп. В первой самые маленькие, подрастаешь — тебя в другую переводят. Но везде находишься со своими ровесниками, так что проблем не возникало. Плюс со временем формируется какой-то костяк друзей, благодаря которому легче находиться в обществе. Отстаиваешь свою позицию и не прогибаешься ни под кого.

Еще меня оберегал Людвиг Леонтьев (тренер детского дома № 9. — Прим. «СЭ»). Помогал мне и давал советы. Большое ему спасибо за то, что я был огражден от всего того, что погубило многих ребят. Остались ли друзья? В социальных сетях только если. Еще когда Вконтакте сидел, переписывался с кем-то, но сейчас уже нет.

Вообще я помню в основном хорошее. Никогда не забуду турниры при поддержке «Мегафона». Мы дважды выигрывали их и ездили в Хорватию на матч сборной России, потом была поездка в Англию на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Это было незабываемо!

АМЕРИКАНЦЫ

— В шесть лет мы с другом долбили мячом по стенкам. Потом с ребятами. Старшие просили сыграть за них, поскольку уже тогда на их фоне в футбол выглядел неплохо, ха-ха. Когда мне было восемь, к нам в детский дом приехали американцы. Один из них — Джон Холстен — очень хороший человек. Отвел меня в спортивный магазин, купил мне бутсы и экипировку. Потом отвел меня в Академию «Зенита», хотя я был просто парнем со двора. Но конкурс я прошел, забил несколько голов на просмотре, и меня взяли в команду 92-го года рождения.

АКАДЕМИЯ

— Никто не знал, что я из детдома. Я не хотел этого… В детском возрасте психика очень хрупкая, очень переживаешь. Но когда ты на поле хорошо играешь и помогаешь ребятам, они тебе отвечают тем же. Так что никаких проблем в этом плане не было. Ребята забирали родители. А меня сестра приводила и забирала. Да и Академия была недалеко — две остановки на троллейбусе.

В «Зените» задержался недолго, потому что меня перевели в другой детский дом в Купчино. Очень тяжело было участвовать во всех соревнованиях — было много вылетов в разные страны. Денег на дорогу давали немного. Детдом находится на другом конце города от Академии. Поэтому я ушел из «Зенита» и стал играть за местные команды «Петротрест» и «Кировец».

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ В ДЕТДОМЕ

— Прекрасно помню свой последний день в детдоме. Собрал вещи и вместе с воспитателем пошел в банк, где лежали мои детские деньги. Забрал их и поехал покорять новую жизнь. Это были карманные деньги, по-моему начисляли где-то 200 рублей за полгода. Восемь лет назад, тогда казалось нормально. Ведь в детском доме ребенка кормили и одевали, а это были просто деньги. Не помню, как потратил — но точно не на «Макдональдс»! Я же в футбол играл, поэтому не мог есть фастфуд или пить колу. Понимал, что это вредит здоровью.

Поступил в Университет Лесгафта. Так как учился на бюджетном, была стипендия хорошая — 1500 рублей. Плюс какие-то городские турниры. До основания «Тосно» команда называлась «Руан». Я играл за них, тогда в составе выступал Вячеслав Викторович Матюшенко — он был защитником (сейчас — гендиректор «Тосно». — Прим. «СЭ»). Тогда нам давали по 300 рублей за победу. Так что и городской футбол давал доход. Совмещал игры на чемпионате Санкт-Петербурга за «Руан», за Академию играл, за сборную университета. В матче за Академию меня заметил тренер «Амкара», клуб предложил контракт, и я уехал в Пермь. Это случилось уже на первом курсе.

— В «Амкаре» меня сделали капитаном молодежки. А потом вызвали в сборную. Когда узнал, был в шоке. Еще против каких команд играл — Франция, Испания, Португалия… Было очень тяжело осознать. Но в дальнейшем все равно путь лежал через ПФЛ и ФНЛ. Определенно закалил еня. Желаю каждому молодому парню пройти эту дорогу, чтобы понимать ценность футбола. Потеряться легко: один щелчок, и тебя нет. Так и было — команды, в которых я играл, уже не существуют. Этот путь меня очень закалил. Всегда если думаешь, что чего-то добился, вспоминаешь, как к этому шел — сжимаешь кулаки и идешь дальше!

ДЕНЬГИ

— В футбольном плане меня Петербург особенно не манил. Все устраивало в «Тамбове», но когда узнал о том, что «Тосно» вышел в РФПЛ, то сказал агенту — давай организовывать переход. Все-таки это премьер-лига, нужно делать шажок вперед. О деньгах вообще не думаю, когда выбираю команду. Для меня было важно сыграть в премьер-лиге и проявить себя. Для этого и переходил в «Тосно». Хотел понять, насколько я готов играть на таком уровне. А когда пришел Паша Погребняк, он мне очень сильно помог. Наблюдал за ним, как и где нужно действовать. Он много советовал мне. Так что я ни на секунду не пожалел, что перешел сюда.

Тяжело поверить, что команда вылетела в ФНЛ. Но у нас были предыдущие матчи, где должны были брать очки. А «Уфу» в последнем туре устраивала только победа, чтобы пройти в еврокубки. Так что сами виноваты.

Не хочу говорить о деньгах, о задержках, о том, что нам не платят. Это важно любому спортсмену, но у меня другие приоритеты. Главный тренер нас все равно поздравил, он гордится нами — мы сделали историю, взяли Кубок. По поводу чемпионата Дмитрий Парфенов тоже сказал, что нужно было решать все вопросы заранее. Все поблагодарили друг друга и отправились по домам.

ЛИГА ЕВРОПЫ

— До конца не понимаю, почему мы не будем играть в Лиге Европы. Потому что, кажется, что за два дня можно все долги погасить при желании. Думаю, в Европе если бы клуб из первой лиги выиграл Кубок, то без проблем бы играл в Лиге Европы. Потому что это спортивный принцип. Но мы как футболисты все сделали — остальное уже не от нас зависело.

СТАРАНИЕ И ВЕРА В БОГА