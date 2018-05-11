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17:27 (мск), источник: ТАСС

Мутко: Проведение финала Кубка России по футболу в «Лужниках» повысит статус турнира

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Ежегодное проведение финала Кубка России по футболу на стадионе «Лужники» повысит статус турнира. Такое мнение ТАСС высказал исполняющий обязанности вице-премьера по вопросам спорта, туризма и делам молодежи Виталий Мутко.

В среду в Волгограде прошел финал Кубка России. Впервые в истории обладателем трофея стал «Тосно» из Ленинградской области, аутсайдер премьер-лиги, обыгравший выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) «Авангард» (Курск).

«Считаю, было бы разумно придать статус Кубку и играть финал на главной арене страны. Во-первых, это национальная арена, во-вторых, желание и стремление сыграть на главной арене страны — это здорово», — сказал Мутко.

«Мы все время обсуждаем статус Кубка России после того, как проигравшие говорят о том, что в этом турнире нет никакого престижа, — продолжил Мутко. — Кубок — это второй по значимости трофей в российском футболе, и принижать его статус — это личное дело каждого. Когда я работал в “Зените”, и мы выиграли Кубок в 1999 году, то это была выдающаяся победа, половина города вышла на улицу и встречала этот трофей. Не борясь за Кубок страны, клубы принижают свой престиж, а не турнира».

Мутко подчеркнул, что призовые турнира будут расти. «Да, в этом году финалист получает 3 млн рублей, победитель — 6 млн. Но дальше призовые за Кубок будут расти», — сказал он.

«Не думаю, что кому-то помешала бы запись в истории клуба о победе в Кубке. Кроме того, обладатель Кубка играет в групповом этапе Лиги Европы, это стоит дорогого», — отметил Мутко.

Последний раз финал Кубка России проводился в «Лужниках» в 2007 году.

Кубок России
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