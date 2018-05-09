Дмитрий Парфенов: За победу в Кубке России денег «Тосно» никто не выдавал

— Не знаю, честно. На мой взгляд, главные премиальные — это взятый трофей. Материальный аспект, конечно, никуда не денется, но успех в финале дал такие эмоции! А остальное — потом.

— Нам никто ничего не выдавал, так что испытываю гордость за ребят вдвойне. Настоящие мужики, с ними можно ходить в разведку, никто ничего не просил. Не знаю, кто и где в итоге окажется в будущем, сейчас ко всем есть большой интерес, но эти футболисты навсегда останутся в моей душе.