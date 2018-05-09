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10 мая, источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий Парфенов: За победу в Кубке России денег «Тосно» никто не выдавал

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов отметил, что не знает, получит ли команда дополнительные выплаты за победу в Кубке России. Тосненцы в финале обыграли курский «Авангард».

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— За победу в Кубке команде обещаны дополнительные выплаты?

— Не знаю, честно. На мой взгляд, главные премиальные — это взятый трофей. Материальный аспект, конечно, никуда не денется, но успех в финале дал такие эмоции! А остальное — потом.

— То есть не было такого, чтобы руководство в раздевалке на радостях разбрасывалось деньгами?

— Нам никто ничего не выдавал, так что испытываю гордость за ребят вдвойне. Настоящие мужики, с ними можно ходить в разведку, никто ничего не просил. Не знаю, кто и где в итоге окажется в будущем, сейчас ко всем есть большой интерес, но эти футболисты навсегда останутся в моей душе.

Тосно 2:1
Первый тайм: 1:1
Авангард К
9.05.2018, 19:00 Зрители: 40373 Плей-офф: Финал Волгоград Арена
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Хасанби Биджиев
Голы
10′ Алексей Скворцов 19
80′ Резиуан Мирзов 22
8 Игорь Киреев (А. Гурфов) 16′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Тимофей Маргасов 24
Евгений Чернов 28
Сергей Сухарев 8
56′ Андрей Буйволов 25
Вагиз Галиулин 21
81′ Резиуан Мирзов 22
Марко Полетанович 88
85′ Илья Жигулев 4
Александр Карницкий 14
58′ Максим Палиенко 11
Нуну Роша 15
66′ Алексей Скворцов 19
Рикарду Кавальканте Рикардинью 29
16 Александр Кобзев
52 Равиль Нетфуллин
71 Михаил Багаев (к)
4 Аслан Дашаев
24 Кирилл Гоцук
8 Игорь Киреев
70 Ильнур Альшин
87 Дмитрий Коробов
10 Азамат Гурфов
67 Артем Федчук 82′ 76′
6 Роман Акбашев
58 Руслан Болов 77′
14 Ислам Тлупов
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
16 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 4
5 Угловые 1
7 Фолы 11
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тосно
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