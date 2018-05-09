Белорус Александр Карницкий в составе «Тосно» стал обладателем Кубка России по футболу

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В начале финального матча кубкового розыгрыша, проходившего в Волгограде, соперники обменялись голами: на 11-й минуте Алексей Скворцов вывел «Тосно» вперед, а через 5 минут Игорь Киреев восстановил равновесие в счете. В дальнейшем обе команды играли осторожнее, боясь допустить ошибку. Развязка наступила за 10 минут до окончания второго тайма, когда ворота курской команды поразил Резиуан Мирзов — 2:1.

Белорусский полузащитник «Тосно» Александр Карницкий вышел на поле на 85-й минуте встречи, заменив Илью Жигулева. Благодаря победе в кубковом финале команда из Ленинградской области получила право выступить в этом сезоне в групповом этапе Лиге Европы.

Донецкий «Шахтер» в финале Кубка Украины переиграл киевское «Динамо», которое тренирует белорусский специалист Александр Хацкевич — 2:0. Для «Шахтера» это 12-й трофей кубкового турнира.

Туринский «Ювентус» в 18-й раз стал обладателем Кубка Италии, разгромив в решающем матче «Милан» со счетом 4:0.