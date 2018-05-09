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11:06 (мск), источник: БЕЛТА

Белорус Александр Карницкий в составе «Тосно» стал обладателем Кубка России по футболу

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Тосно» впервые в истории стали обладателями Кубка России, одолев в решающем матче представителя второго дивизиона курский «Авангард», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В начале финального матча кубкового розыгрыша, проходившего в Волгограде, соперники обменялись голами: на 11-й минуте Алексей Скворцов вывел «Тосно» вперед, а через 5 минут Игорь Киреев восстановил равновесие в счете. В дальнейшем обе команды играли осторожнее, боясь допустить ошибку. Развязка наступила за 10 минут до окончания второго тайма, когда ворота курской команды поразил Резиуан Мирзов — 2:1.

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Белорусский полузащитник «Тосно» Александр Карницкий вышел на поле на 85-й минуте встречи, заменив Илью Жигулева. Благодаря победе в кубковом финале команда из Ленинградской области получила право выступить в этом сезоне в групповом этапе Лиге Европы.

Донецкий «Шахтер» в финале Кубка Украины переиграл киевское «Динамо», которое тренирует белорусский специалист Александр Хацкевич — 2:0. Для «Шахтера» это 12-й трофей кубкового турнира.

Туринский «Ювентус» в 18-й раз стал обладателем Кубка Италии, разгромив в решающем матче «Милан» со счетом 4:0.

Во Франции свой 12-й Кубок страны завоевал «Пари Сен-Жермен», победив в финальной встрече представителя 3-го дивизиона национального первенства «Ле-Эрбье» — 2:0.

Тосно 2:1
Первый тайм: 1:1
Авангард К
9.05.2018, 19:00 Зрители: 40373 Плей-офф: Финал Волгоград Арена
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Хасанби Биджиев
Голы
10′ Алексей Скворцов 19
80′ Резиуан Мирзов 22
8 Игорь Киреев (А. Гурфов) 16′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Тимофей Маргасов 24
Евгений Чернов 28
Сергей Сухарев 8
56′ Андрей Буйволов 25
Вагиз Галиулин 21
81′ Резиуан Мирзов 22
Марко Полетанович 88
85′ Илья Жигулев 4
Александр Карницкий 14
58′ Максим Палиенко 11
Нуну Роша 15
66′ Алексей Скворцов 19
Рикарду Кавальканте Рикардинью 29
16 Александр Кобзев
52 Равиль Нетфуллин
71 Михаил Багаев (к)
4 Аслан Дашаев
24 Кирилл Гоцук
8 Игорь Киреев
70 Ильнур Альшин
87 Дмитрий Коробов
10 Азамат Гурфов
67 Артем Федчук 82′ 76′
6 Роман Акбашев
58 Руслан Болов 77′
14 Ислам Тлупов
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
16 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 4
5 Угловые 1
7 Фолы 11
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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