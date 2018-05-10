Гендиректор «Тосно»: Губернатор Ленинградской области пообещал клубу финансовую поддержку

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В среду «Тосно» выиграл Кубок России, в финале турнира обыграв курский «Авангард» со счетом 2:1.

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Ранее сообщалось, что клуб из Ленинградской области испытывает большие финансовые проблемы и может не получить лицензию Российского футбольного союза на следующий сезон.

«С нами встречался губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко, который, в какой бы лиге мы не находились, обещал поддержку, закрыть все долги, не бросить команду и помочь в следующем году», — сказал Матюшенко.