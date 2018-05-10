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09:53 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор «Тосно»: Губернатор Ленинградской области пообещал клубу финансовую поддержку

ВОЛГОГРАД, 10 мая. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал погасить долги футбольного клуба «Тосно» и финансовую поддержку в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

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В среду «Тосно» выиграл Кубок России, в финале турнира обыграв курский «Авангард» со счетом 2:1.

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Ранее сообщалось, что клуб из Ленинградской области испытывает большие финансовые проблемы и может не получить лицензию Российского футбольного союза на следующий сезон.

«С нами встречался губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко, который, в какой бы лиге мы не находились, обещал поддержку, закрыть все долги, не бросить команду и помочь в следующем году», — сказал Матюшенко.

За тур до окончания чемпионата России «Тосно» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка, столько же баллов у махачкалинского «Анжи», который располагается строчкой выше по дополнительным показателям. В заключительном туре 13 мая тосненцы в гостях сыграют против «Уфы», а «Анжи» на выезде встретится с московским ЦСКА. Клуб, занявший 15-е место, напрямую вылетит в Футбольную национальную лигу. 14-е место дает право сыграть в стыковых матчах.

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