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Бывший футболист «Тараза» стал победителем Кубка России
Бывший защитник «Тараза» Никола Миюшкович в составе «Тосно» выиграл Кубок России, передает корреспондент Vesti.kz.
Бывший защитник «Тараза» Никола Миюшкович в составе «Тосно» выиграл Кубок России, передает корреспондент Vesti.kz.
В финале турнира «Тосно», которое занимает предпоследнее, 15-е, место в
В финальном матче Миюшкович остался на скамейке запасных. Он не провел ни одной игры в Кубке, но в ¼ и ½ финала входил в заявку. Тем не менее, Миюшкович получил медаль победителя турнира.
В «Тосно» Миюшкович перешел зимой 2018 года. В российской
До «Тосно» Миюшкович выступал за «Тараз». В 2017 году он провел 27 матчей в КПЛ, в которых забил один мяч, отдал одну голевую передачу и заработал три желтых карточек. До Казахстана Миюшкович играл за македонский «Вардар», черногорский «Рудар», боснийский «Сараево», за молодежные команды «Амкара» и московского «Динамо», а также сербский ОФК.