Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Без украинства: Одесса превращается в новый Севастополь - эксперт
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Как растит детей мама-педиатр: личный опыт
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Образ дня: Ксения Собчак позирует в кимоно за 200 тысяч рублей
Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.05
Севилья3
Реал2
Футбол. Зарубежный
9.05
Манчестер Сити3
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
9.05
Тоттенхэм Хотспур1
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
9.05
Лестер3
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
9.05
Челси1
Хаддерсфилд1
Футбол. Зарубежный
9.05
Барселона5
Вильярреал1
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
В Норвегии «признали» Крым — Украина обиделась
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
«Авангард» и «Тосно» показали, как надо играть в Кубке России
Финляндия потерпела первое поражение на чемпионате мира
Образ дня: Ксения Собчак позирует в кимоно за 200 тысяч рублей
«Расстанемся с ЗОЖем»: Ксения Алферова отказалась от диеты
Пользу грецких орехов подтвердили научно
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
14Сборная России разгромила австрийцев во втором матче ЧМ
16Хет-трик Чалова: как ЦСКА разгромил «Арсенал»
08:20 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший футболист «Тараза» стал победителем Кубка России

Бывший защитник «Тараза» Никола Миюшкович в составе «Тосно» выиграл Кубок России, передает корреспондент Vesti.kz.

В финале турнира «Тосно», которое занимает предпоследнее, 15-е, место в премьер-лиге, со счетом 2:1 победило курский «Авангард», идущий на 11-м месте в первом дивизионе. Победный гол был забит на 80-й минуте.

В финальном матче Миюшкович остался на скамейке запасных. Он не провел ни одной игры в Кубке, но в ¼ и ½ финала входил в заявку. Тем не менее, Миюшкович получил медаль победителя турнира.

Во время загрузки произошла ошибка.

В «Тосно» Миюшкович перешел зимой 2018 года. В российской премьер-лиге 26-летний защитник сборной Черногории провел два матча, сыграв по 90 минут против «Ростова» (0:2) и «Динамо» (1:2).

До «Тосно» Миюшкович выступал за «Тараз». В 2017 году он провел 27 матчей в КПЛ, в которых забил один мяч, отдал одну голевую передачу и заработал три желтых карточек. До Казахстана Миюшкович играл за македонский «Вардар», черногорский «Рудар», боснийский «Сараево», за молодежные команды «Амкара» и московского «Динамо», а также сербский ОФК.

Тараз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тосно
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
WBA изготовила специальный "суперпояс" для победителя боя Ломаченко - Линарес
Российские хоккеисты сыграют со сборной Чехии на чемпионате мира
Не тот Джанлуиджи. Ошибки Доннаруммы принесли «Юве» Кубок Италии
«Авангард» и «Тосно» показали, как надо играть в Кубке России
Финляндия потерпела первое поражение на чемпионате мира
Сборная Швеции вышла на первое место в группе ЧМ по хоккею
«Реал Мадрид» проиграл «Севилье» в матче чемпионата Испании
Летин: «Тосно» никоим образом не сможет сыграть в Лиге Европы
Новости
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Мутко может заняться строительством в России
К американцу в гостиную «прилетели» шесть енотов
У Волочковой протекла крыша
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь