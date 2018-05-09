Мутко: Подстраиваться под ФК «Тосно» по вопросу лицензирования никто не будет

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В среду клуб из Ленинградской области обыграл «Авангард» в финале Кубка России со счетом 2:1. Обладатель национального Кубка получает прямую путевку в групповой турнир Лиги Европы.

«Я поздравляю “Тосно” с победой в Кубке, но никто подстраиваться под них не будет. Хотел играть в Европе — получи лицензию. Нужно исполнять свою работу. Если ты президент клуба, то позаботься вовремя о лицензировании», — подчеркнул Мутко.

«29 марта был последний день лицензирования клубов премьер-лиги, которые хотели играть в еврокубках. Клуб низшего дивизиона не лицензируется в Европу. Если бы он выиграл Кубок, то он подал бы документы в УЕФА, в виде исключения их бы рассмотрели. И не факт, что “Авангарду” дали бы лицензию», — пояснил Мутко.

Он подчеркнул, что какие-либо исключения не будут способствовать развитию РФС и российского футбола в целом. «Задача РФС — развивать футбол, быть честной, нейтральной и равноудаленной [организацией]. Если вы хотите делать европейский клуб, то нужно знать и соблюдать регламент. Никто ни под кого ложиться не будет, переделывать регламент тоже», — сказал Мутко.

«Я хочу, чтобы все это понимали, никогда больше этого не будет. Пару лет все так побудет честно, и все встанет на свои места», — добавил он.

Последний тур РФПЛ будет сумасшедший

Согласно регламенту УЕФА, если «Тосно» станет победителем Кубка страны и не получит лицензию, место в Лиге Европы достанется команде, занявшей наиболее высокое место в чемпионате из числа клубов, которые не квалифицировались в еврокубки и имеют лицензию УЕФА. Перед заключительным туром на шестую строчку претендуют шесть команд.

«Вот, пожалуйста, сейчас тур будет сумасшедший», — сказал Мутко.