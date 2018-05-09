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22:54 (мск), источник: ТАСС

Мутко: Подстраиваться под ФК «Тосно» по вопросу лицензирования никто не будет

ВОЛГОГРАД, 9 мая. /ТАСС/. Исключения для обладателя Кубка России по футболу «Тосно», который не получил лицензию для участия в еврокубках, сделаны не будут. Об этом журналистам заявил исполняющий обязанности вице- премьера по вопросам спорта, туризма и делам молодежи Виталий Мутко.

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В среду клуб из Ленинградской области обыграл «Авангард» в финале Кубка России со счетом 2:1. Обладатель национального Кубка получает прямую путевку в групповой турнир Лиги Европы.

«Я поздравляю “Тосно” с победой в Кубке, но никто подстраиваться под них не будет. Хотел играть в Европе — получи лицензию. Нужно исполнять свою работу. Если ты президент клуба, то позаботься вовремя о лицензировании», — подчеркнул Мутко.

«29 марта был последний день лицензирования клубов премьер-лиги, которые хотели играть в еврокубках. Клуб низшего дивизиона не лицензируется в Европу. Если бы он выиграл Кубок, то он подал бы документы в УЕФА, в виде исключения их бы рассмотрели. И не факт, что “Авангарду” дали бы лицензию», — пояснил Мутко.

Он подчеркнул, что какие-либо исключения не будут способствовать развитию РФС и российского футбола в целом. «Задача РФС — развивать футбол, быть честной, нейтральной и равноудаленной [организацией]. Если вы хотите делать европейский клуб, то нужно знать и соблюдать регламент. Никто ни под кого ложиться не будет, переделывать регламент тоже», — сказал Мутко.

«Я хочу, чтобы все это понимали, никогда больше этого не будет. Пару лет все так побудет честно, и все встанет на свои места», — добавил он.

Последний тур РФПЛ будет сумасшедший

Согласно регламенту УЕФА, если «Тосно» станет победителем Кубка страны и не получит лицензию, место в Лиге Европы достанется команде, занявшей наиболее высокое место в чемпионате из числа клубов, которые не квалифицировались в еврокубки и имеют лицензию УЕФА. Перед заключительным туром на шестую строчку претендуют шесть команд.

«Вот, пожалуйста, сейчас тур будет сумасшедший», — сказал Мутко.

Матчи 30-го тура чемпионата России пройдут 13 мая, все игры начнутся в одно время (14:00 мск).

Тосно 2:1
Первый тайм: 1:1
Авангард К
9.05.2018, 19:00 Зрители: 40373 Плей-офф: Финал Волгоград Арена
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Хасанби Биджиев
Голы
10′ Алексей Скворцов (И. Жигулев) 19
80′ Резиуан Мирзов 22
8 Игорь Киреев (А. Гурфов) 16′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Тимофей Маргасов 24
Евгений Чернов 28
Сергей Сухарев 8
56′ Андрей Буйволов 25
Вагиз Галиулин 21
80′ Резиуан Мирзов 22
Марко Полетанович 88
85′ Илья Жигулев 4
Александр Карницкий 14
58′ Максим Палиенко 11
Нуну Роша 15
66′ Алексей Скворцов 19
Рикарду Кавальканте Рикардинью 29
16 Александр Кобзев
52 Равиль Нетфуллин
71 Михаил Багаев (к)
4 Аслан Дашаев
24 Кирилл Гоцук
8 Игорь Киреев
70 Ильнур Альшин
87 Дмитрий Коробов
10 Азамат Гурфов
67 Артем Федчук 82′ 77′
6 Роман Акбашев
58 Руслан Болов 77′
14 Ислам Тлупов
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
18 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 5
5 Угловые 1
7 Фолы 11
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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