Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Максим Галкин исполнил мечту 4-летнего сына
12 способов сохранить порядок в детской
Как Вторая мировая повлияла на моду
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья2
Реал0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Сити3
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур1
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лестер3
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Челси1
Хаддерсфилд1
Футбол. Зарубежный
21:00
Барселона5
Вильярреал1
Футбол. Кубок России
19:00
Тосно2
Авангард К1
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
В Норвегии «признали» Крым — Украина обиделась
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
Жительница Флориды девять дней жила с тараканом в ухе
«Насморк» американки оказался спинномозговой жидкостью
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Как обновить старую мебель: 11 примеров
Фоторепортажи
18Как Каррера Карпина переиграл
14Сборная России разгромила австрийцев во втором матче ЧМ
22:52 (мск), источник: Советский спорт

«Игроки сразу вылили все шампанское». Парфенов и Биджиев — о финале Кубка России

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов рассказал о победе своей команде в финале Кубка России против «Авангарда» (2:1).

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

— Есть только только слова благодарности футболистам, мы долго шли к этому финалу. Мы верили и дотерпели в самом важном матче. Я горжусь ребятами своими. Несмотря на все трудности, они справились и победили.

— Команда получит лицензию на участие в Лиге Европы?
— Все вопросы ко мне только по происходящему на поле.

— Во втором тайме «Тосно» играл иначе, чем в первом.
— Произвели коррективы в перерыве. После первого забитого мяча подумали, что все, выиграли кубок. Я сам играл в финалах и знаю, что все не так просто. Поговорили с игроками, расставили приоритеты, немного изменили подход. Терпели и ждали своего момента, старались минимум позволить сопернику. Как видите, удалось. Значит все правильно.

— Как оцените атмосферу на стадионе в Волгограде?
— Болельщикам тоже спасибо. Здорово, что построили такую арену, стадион будет тут надолго. Пожелаю болельщикам «Ротора» верить в свою команду и чтобы она вернулась в большой футбол. Как футболисту, мне всегда было сложно сюда приезжать. «Ротор» боролся за медали, играть против него было непросто.

— После травмы Павла Погребняка вы искали варианты в нападении. Первый матч в старте провел Алексей Скворцов и сразу забил.
— Выбрал его, потому что он также тренировался, как и остальные. Надо было выбирать форварда, мы угадали. Он справился с волнением и давлением. Он делал все, что просили, пока позволяли силы.

— Как игрок вы брали много трофеев. Это ваш первый тренерский успех. Есть разница в ощущениях?
— Это по сути тот же трофей. Только в бытность футболистом ты меньше перед игрой о нюансах. Как футболист думаешь так: у тебя есть соперник, обыграй его, а потом обливайся шампанским. Опыта у ребят немного, все вылили быстро, шампанское закончилось. Заранее конечно никто такие вещи не организовывает. Теперь будем работать в этом направлении.

«ДЛЯ КОМАНДЫ ФНЛ ДОБИЛИСЬ ХОРОШЕГО РЕЗУЛЬТАТА»

Главный тренер «Авангарда» Хасанби Биджиев назвал причину поражения своей команды в финальном матче Кубка России против «Тосно» (1:2).

— Матч был упорным, моменты были с обеих сторон, и мы могли забить два, но не реализовали свои моменты. А «Тосно» в конце матча сумел забить. Это достаточно обидный для нас результат.

— Во втором тайме команда заметно подсела, хотя перед матчем вы говорили, что игроки хорошо готовы физически.
— Да, по движению во втором тайме мы начали уступать. Не могу так сразу сказать, почему так получилось, возможно сложилось несколько факторов. Но не думаю, что это был определяющий фактор нашего поражения.

— Какие слова удалось найти после матча, чтобы подбодрить ребят?
— Я просто поблагодарил их, они сделали хорошую работу. Выход в финал Кубка России — нормальный результат для команды из ФНЛ. Но конечно поражение обидное, очень хотелось выиграть.

— В конце матча вратарь Александр Кобзев пошел чужую в штрафную. Как бывший вратарь вы такое ободряете?
— Это его инициатива. По ситуации он действовал правильно.

Тосно 2:1
Первый тайм: 1:1
Авангард К
9.05.2018, 19:00 Зрители: 40373 Плей-офф: Финал Волгоград Арена
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Хасанби Биджиев
Голы
10′ Алексей Скворцов (И. Жигулев) 19
80′ Резиуан Мирзов 22
8 Игорь Киреев (А. Гурфов) 16′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Тимофей Маргасов 24
Евгений Чернов 28
Сергей Сухарев 8
56′ Андрей Буйволов 25
Вагиз Галиулин 21
80′ Резиуан Мирзов 22
Марко Полетанович 88
85′ Илья Жигулев 4
Александр Карницкий 14
58′ Максим Палиенко 11
Нуну Роша 15
66′ Алексей Скворцов 19
Рикарду Кавальканте Рикардинью 29
16 Александр Кобзев
52 Равиль Нетфуллин
71 Михаил Багаев (к)
4 Аслан Дашаев
24 Кирилл Гоцук
8 Игорь Киреев
70 Ильнур Альшин
87 Дмитрий Коробов
10 Азамат Гурфов
67 Артем Федчук 82′ 77′
6 Роман Акбашев
58 Руслан Болов 77′
14 Ислам Тлупов
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
18 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 5
5 Угловые 1
7 Фолы 11
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тосно
НовостиМатчиСоставСтатистика
Авангард К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 "Чеченский Халк" наказал "Руки-Базуки": как повздорили два знаменитых видеокачка
Фанаты Медведевой и Загитовой зарубились в инстаграме. Это какой-то ад
Сборная России по хоккею дозаявила троих игроков на ЧМ-2018
Загитова остается у Тутберидзе
«Авангард» и «Тосно» показали, как надо играть в Кубке России
Алекс Фергюсон покинул отделение интенсивной терапии
Сборная Беларуси проиграла четвёртый матч кряду на ЧМ-2018
Германия одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею
Летин: «Тосно» никоим образом не сможет сыграть в Лиге Европы
Спорт-Экспресс
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Мутко может заняться строительством в России
К американцу в гостиную «прилетели» шесть енотов
У Волочковой протекла крыша
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Тихие зори: женщины на войне Блогер и автор книги «Записки неримского папы» Олег Батлук рассказывает о том, как всем нам тяжело далась война
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь