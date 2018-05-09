«Игроки сразу вылили все шампанское». Парфенов и Биджиев — о финале Кубка России

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

— Есть только только слова благодарности футболистам, мы долго шли к этому финалу. Мы верили и дотерпели в самом важном матче. Я горжусь ребятами своими. Несмотря на все трудности, они справились и победили.

— Команда получит лицензию на участие в Лиге Европы?

— Все вопросы ко мне только по происходящему на поле.

— Во втором тайме «Тосно» играл иначе, чем в первом.

— Произвели коррективы в перерыве. После первого забитого мяча подумали, что все, выиграли кубок. Я сам играл в финалах и знаю, что все не так просто. Поговорили с игроками, расставили приоритеты, немного изменили подход. Терпели и ждали своего момента, старались минимум позволить сопернику. Как видите, удалось. Значит все правильно.

— Как оцените атмосферу на стадионе в Волгограде?

— Болельщикам тоже спасибо. Здорово, что построили такую арену, стадион будет тут надолго. Пожелаю болельщикам «Ротора» верить в свою команду и чтобы она вернулась в большой футбол. Как футболисту, мне всегда было сложно сюда приезжать. «Ротор» боролся за медали, играть против него было непросто.

— После травмы Павла Погребняка вы искали варианты в нападении. Первый матч в старте провел Алексей Скворцов и сразу забил.

— Выбрал его, потому что он также тренировался, как и остальные. Надо было выбирать форварда, мы угадали. Он справился с волнением и давлением. Он делал все, что просили, пока позволяли силы.

— Как игрок вы брали много трофеев. Это ваш первый тренерский успех. Есть разница в ощущениях?

— Это по сути тот же трофей. Только в бытность футболистом ты меньше перед игрой о нюансах. Как футболист думаешь так: у тебя есть соперник, обыграй его, а потом обливайся шампанским. Опыта у ребят немного, все вылили быстро, шампанское закончилось. Заранее конечно никто такие вещи не организовывает. Теперь будем работать в этом направлении.

«ДЛЯ КОМАНДЫ ФНЛ ДОБИЛИСЬ ХОРОШЕГО РЕЗУЛЬТАТА»

Главный тренер «Авангарда» Хасанби Биджиев назвал причину поражения своей команды в финальном матче Кубка России против «Тосно» (1:2).

— Матч был упорным, моменты были с обеих сторон, и мы могли забить два, но не реализовали свои моменты. А «Тосно» в конце матча сумел забить. Это достаточно обидный для нас результат.

— Во втором тайме команда заметно подсела, хотя перед матчем вы говорили, что игроки хорошо готовы физически.

— Да, по движению во втором тайме мы начали уступать. Не могу так сразу сказать, почему так получилось, возможно сложилось несколько факторов. Но не думаю, что это был определяющий фактор нашего поражения.

— Какие слова удалось найти после матча, чтобы подбодрить ребят?

— Я просто поблагодарил их, они сделали хорошую работу. Выход в финал Кубка России — нормальный результат для команды из ФНЛ. Но конечно поражение обидное, очень хотелось выиграть.