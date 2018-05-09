Кубок эпохи застоя. Почему бесплатные билеты в Волгограде — это позор

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ТРЕТИЙ ТЕСТ ДЛЯ ВОЛГОГРАДА

О том, что билеты на финал Кубка будут распространять бесплатно, объявили вскоре после того, как «Спартак» уступил в апреле «Тосно» — стало понятно, что без самой популярной команды страны полный стадион в Волгограде не собрать.

Это технологически важно — цепочка подготовки арены к ЧМ, по методике ФИФА, предполагает проведение нескольких тестовых матчей, заполняемость которых должна расти постепенно. В Волгограде до финала провели две встречи, постепенно повышая посещаемость: сначала 20, потом 25 тысяч зрителей.

И сейчас, на третьей тестовой игре, нужен «биток», чтобы проверить все системы стадиона при полной его загрузке, которая и прогнозируется на матчах чемпионата мира. Логика решения по дармовым билетам понятна: на «Спартак» был бы аншлаг, а на пару «Тосно» — «Авангард», если пускать за деньги, собрать людей невозможно.

В общем-то, иной — пиар или технологической — подоплеки в этой халяве под названием «финал Кубка России по футболу» нет.

Но есть и другая правда. Во-первых, интерес к футболу в Волгограде всегда был высоким, о чем свидетельствуют и новости — как сообщает портал V1.ru, спекулянты продавали билеты от 800 до 2000 рублей. Вопрос — как они к ним попали? И стоило ли отдавать всю квоту бесплатно, если часть аудитории готова платить?

Все риски понятны. Понятен и геморрой от этой истории — билеты же надо было как-то продавать — хоть за рупь, да не бесплатно — а не просто раздать. Кому охота будку ставить, договариваться с кем-то?

Но это только маленькая часть истории. Кубок постепенно стал идеологически чуждым РФПЛ турниром — он мешал игрокам восстанавливаться, он материально затратен. Победа в нем не дает путевку к большим деньгам в Лигу чемпионов, а в Лиге Европы много не заработаешь. ПФЛ позиционирует себя как турнир городов, и неплохо это рекламирует, у ФНЛ есть подборка в виде ТВ-трансляций.

У Кубка России нет ничего, только трофей и строчка в истории.

Теперь турнир стал не нужен технически. Посмотрите, что произошло. Не так давно и.о. президента федерации Александр Алаев заявил, что «Тосно» уже не получит лицензию на еврокубки, даже если туда выйдет — сроки вышли еще в марте, и в клубе из Ленинградской области дедлайн пропустили. Не знаю, намеренно или просто так: в футбольных кругах уже давно говорят о том, что клубом де-юре руководит (и платит зарплату) новый владелец, с которого старый требует деньги за бренд. Бесплатно клуб не отдадут, и если «Тосно» вылетит в ФНЛ, есть риск закрытия.

Или, если клуб не вылетит, возможно возвращение к варианту объединения с «Балтикой» — схема предлагалась тосненцам еще год назад.

«Авангард» лицензируется через УЕФА — и не факт, что пройдет. Так зачем турнир, в котором а) нельзя заработать (что важно для топов) и б) даже в случае победы не факт, что тебя пустят в Европу (что важно для команд второй восьмерки и клубов ФНЛ).

Более того, отношение к турниру и нынешняя пара финалистов ставит под вопрос и привлекательность Суперкубка, который, как говорил глава РФПЛ Сергей Прядкин, могли провести и в Катаре.

НЕТ СТАДИОНА — НЕТ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

И те же самые проблемы нас ждут в следующем сезоне. Помните историю начала года, когда на конец февраля были назначены матчи четвертьфиналов Кубка? По проекту структуры календаря сезона-2018/19, который «СЭ» напечатал в январе, четвертьфиналы следующего розыгрыша Кубка вновь поставлены на февраль. И они пройдут, если ничего не изменится (например, хотя бы раз нормально не посмотрят на идеи Леонида Федуна) пройдут при дико минусовой температуре. Потому что — надо.

В РФПЛ в прошлом году вышел «Тосно», который не располагал своим стадионом первой категории, имел финансовые проблемы и являлся, по сути, агентской командой. «Тосно» играл на «Петровском» (и не только), футболисты объявляли забастовку, а в итоге все кончилось самозабаном на еврокубки. Кто проводил лицензирование этого клуба и принимал в члены РФПЛ?

О том, что клубы, не имеющие соответствующей инфраструктуры, не выходят в РФПЛ, говорилось год-два-три назад. И всякий раз им давали самую последнюю отсрочку.

Сейчас выходят «Оренбург» (не имеет по реестру сайта РФПЛ арены первой категории, необходимой для участия в чемпионате), «Енисей» (стадион на реконструкции, команда играет в манеже) и «Тамбов» (нет первой категории).

Из вышедших (как потенциально, так и уже оформившихся), под инфраструктурные требования лиги подходят только «Крылья».

Лига ведет переговоры о новом ТВ-контракте: учитывая ЧМ-2018 (рост интереса к футболу), заметно обновившуюся инфраструктуру, стоимость договора может стать весьма привлекательной — несколько выше 1,5 миллиардов по завершающемуся контракту.

Лига показала способность слышать — предложения «СЭ» о недопустимости гостевого матча на домашнем поле соперника (игра «Амкар» — «Локо») приняты, в регламент будут внесены изменения. Кроме того, будет создан пул резервных арен.

Стоит, на мой взгляд, вернуться к предложению Леонида Федуна — только не в Кубке, а в чемпионате.

У «Оренбурга» нет стадиона первой категории, но есть бюджет около миллиарда рублей (и это, по моим данным, в ФНЛ!) — добро пожаловать на арену, на которой игрался ЧМ-2018. Например, в Самару.

У «Енисея» нет арены, но нашли возможности пригласить Дмитрия Аленичева и Егора Титова — добро пожаловать в Екатеринбург (или ударно перестройте свой «Центральный»).

У «Тамбова» нет большого стадиона — значит, играйте в Москве.

Но будет все иначе — внесут (или уже внесли) поправки в регламент — если команда впервые вышла в РФПЛ, но нет стадиона первой категории, то в первый год играть можно на том, который есть.

Так будет бесконечно — под аккомпанемент слов о малом ТВ-контракте, о непривлекательности продукта…

А что же делать, спросит внимательный читатель. Что вы предлагаете?

Развести руками — за последние 15−20 лет российский футбол упустил уникальный шанс на развитие, когда государство вкладывало в индустрию колоссальные деньги.

Мы 20 раз меняли лимит — а в итоге с кадрами в сборной катастрофа. И страна молится на то, чтобы вернули игроков в возрасте 36−40 лет.

Перешли на осень-весну, но после этого результаты сборной на крупных турнирах и клубов в еврокубков лучше не стали.

Напринимали несколько программ развития, но мало кто помнит, что там написано и тем более — выполняется ли все это.

Ни одной структурной проблемы РФС, к сожалению, не решил. Вид спорта так и не научился себя обеспечивать, нет главной модели.

Вернее, есть — сделайте нам красиво за бесплатно. Что мы и увидели в Волгограде: команды хайпанули от полного стадиона и шикарного поля, а публика получила зрелище.