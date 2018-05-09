Парфёнов не стал комментировать вопрос лицензирования «Тосно» на еврокубки

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«Мы шли к этому финалу, мы верили и дотерпели в самом важном матче. Наверное, это был самый тяжёлый шаг, но такие и бывают финалы. Но ребята молодцы, они справились и победили.

Вопрос с лицензией «Тосно» на еврокубки? Не буду это комментировать. Буду отвечать только на футбольные вопросы.