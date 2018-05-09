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22:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Парфёнов не стал комментировать вопрос лицензирования «Тосно» на еврокубки

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов дал комментарии после победы над курским «Авангардом» (2:1) в финале Кубка России.

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«Мы шли к этому финалу, мы верили и дотерпели в самом важном матче. Наверное, это был самый тяжёлый шаг, но такие и бывают финалы. Но ребята молодцы, они справились и победили.

Вопрос с лицензией «Тосно» на еврокубки? Не буду это комментировать. Буду отвечать только на футбольные вопросы.

Что касается того, как мы добавили во втором тайме, мы внесли коррективы в перерыве. Когда мы забили гол, то подумали, что дело сделано. Мы правильно расставили приоритеты в перерыве, терпели, ждали своего момента и старались, чтобы соперник создавал минимум моментов у наших ворот, — передаёт слова Парфенова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Тосно 2:1
Первый тайм: 1:1
Авангард К
9.05.2018, 19:00 Зрители: 40373 Плей-офф: Финал Волгоград Арена
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Хасанби Биджиев
Голы
10′ Алексей Скворцов (И. Жигулев) 19
80′ Резиуан Мирзов 22
8 Игорь Киреев (А. Гурфов) 16′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Тимофей Маргасов 24
Евгений Чернов 28
Сергей Сухарев 8
56′ Андрей Буйволов 25
Вагиз Галиулин 21
80′ Резиуан Мирзов 22
Марко Полетанович 88
85′ Илья Жигулев 4
Александр Карницкий 14
58′ Максим Палиенко 11
Нуну Роша 15
66′ Алексей Скворцов 19
Рикарду Кавальканте Рикардинью 29
16 Александр Кобзев
52 Равиль Нетфуллин
71 Михаил Багаев (к)
4 Аслан Дашаев
24 Кирилл Гоцук
8 Игорь Киреев
70 Ильнур Альшин
87 Дмитрий Коробов
10 Азамат Гурфов
67 Артем Федчук 82′ 77′
6 Роман Акбашев
58 Руслан Болов 77′
14 Ислам Тлупов
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
18 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 5
5 Угловые 1
7 Фолы 11
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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