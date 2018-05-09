Парфёнов не стал комментировать вопрос лицензирования «Тосно» на еврокубки
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов дал комментарии после победы над курским «Авангардом» (2:1) в финале Кубка России.
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов дал комментарии после победы над курским «Авангардом» (2:1) в финале Кубка России.
«Мы шли к этому финалу, мы верили и дотерпели в самом важном матче. Наверное, это был самый тяжёлый шаг, но такие и бывают финалы. Но ребята молодцы, они справились и победили.
Вопрос с лицензией «Тосно» на еврокубки? Не буду это комментировать. Буду отвечать только на футбольные вопросы.
Что касается того, как мы добавили во втором тайме, мы внесли коррективы в перерыве. Когда мы забили гол, то подумали, что дело сделано. Мы правильно расставили приоритеты в перерыве, терпели, ждали своего момента и старались, чтобы соперник создавал минимум моментов у наших ворот, — передаёт слова Парфенова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
|Тосно
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2:1
Первый тайм: 1:1
|Авангард К
|Дмитрий Парфенов
|Хасанби Биджиев
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|18
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|1
|7
|Фолы
|11
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)