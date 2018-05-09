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21:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Павел Погребняк: Чувствую то, что и Игорь Денисов

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк прокоментировал «СЭ» победу над курским «Авангардом» (2:1) в финале Кубка России.

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Встреча состоялась в Волгограде в среду. 34-летний Погребняк пропустил игру из-за травмы, но присутствовал на матче.

— Что сейчас чувствуете?

— Чувствую то, что и Денисов. У нас немного схожие истории, несмотря на то, что я пропустил финал. Этот трофей — как глоток свежего воздуха. Естественно, заканчивать карьеру не собираюсь. Восстановимся и еще поиграем.

— Что будет с «Тосно» дальше?

— Надеюсь, переходные игры, а потом уже клуб будет играть в высшем дивизионе.

— Еврокубки? Есть такие амбиции?

— Почему нет? Не зря же мы выиграли Кубок. Понятно, что сам трофей очень важен для клуба. Но мы хотим в Европу.

— Вы сказали про Денисова. Нет ощущения, что у нас в стране разбрасываются опытными, мастеровитыми игроками?

— Затрудняюсь ответить. Но очень рад, что Денисов и я выиграли по трофею. Суперкубок я, к сожалению, пропущу. Горжусь своей командой, спасибо ей. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ).

Тосно 2:1
Первый тайм: 1:1
Авангард К
9.05.2018, 19:00 Плей-офф: Финал Волгоград Арена
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Хасанби Биджиев
Голы
10′ Алексей Скворцов (И. Жигулев) 19
80′ Резиуан Мирзов 22
8 Игорь Киреев (А. Гурфов) 16′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Тимофей Маргасов 24
Евгений Чернов 28
Сергей Сухарев 8
56′ Андрей Буйволов 25
Вагиз Галиулин 21
81′ Резиуан Мирзов 22
Марко Полетанович 88
85′ Илья Жигулев 4
Александр Карницкий 14
58′ Максим Палиенко 11
Нуну Роша 15
66′ Алексей Скворцов 19
Рикарду Кавальканте Рикардинью 29
16 Александр Кобзев
52 Равиль Нетфуллин
71 Михаил Багаев (к)
4 Аслан Дашаев
24 Кирилл Гоцук
8 Игорь Киреев
70 Ильнур Альшин
87 Дмитрий Коробов
10 Азамат Гурфов
67 Артем Федчук 82′ 76′
6 Роман Акбашев
58 Руслан Болов 77′
14 Ислам Тлупов
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
18 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 5
5 Угловые 1
7 Фолы 11
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тосно
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