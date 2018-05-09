Павел Погребняк: Чувствую то, что и Игорь Денисов
Нападающий «Тосно» Павел Погребняк прокоментировал «СЭ» победу над курским «Авангардом» (2:1) в финале Кубка России.
Нападающий «Тосно» Павел Погребняк прокоментировал «СЭ» победу над курским «Авангардом» (2:1) в финале Кубка России.
Встреча состоялась в Волгограде в среду. 34-летний Погребняк пропустил игру
— Что сейчас чувствуете?
— Чувствую то, что и Денисов. У нас немного схожие истории, несмотря на то, что я пропустил финал. Этот трофей — как глоток свежего воздуха. Естественно, заканчивать карьеру не собираюсь. Восстановимся и еще поиграем.
— Что будет с «Тосно» дальше?
— Надеюсь, переходные игры, а потом уже клуб будет играть в высшем дивизионе.
— Еврокубки? Есть такие амбиции?
— Почему нет? Не зря же мы выиграли Кубок. Понятно, что сам трофей очень важен для клуба. Но мы хотим в Европу.
— Вы сказали про Денисова. Нет ощущения, что у нас в стране разбрасываются опытными, мастеровитыми игроками?
— Затрудняюсь ответить. Но очень рад, что Денисов и я выиграли по трофею. Суперкубок я, к сожалению, пропущу. Горжусь своей командой, спасибо ей. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ).
|Тосно
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2:1
Первый тайм: 1:1
|Авангард К
|Дмитрий Парфенов
|Хасанби Биджиев
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|18
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|1
|7
|Фолы
|11
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)