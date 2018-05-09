Павел Погребняк: Чувствую то, что и Игорь Денисов

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Встреча состоялась в Волгограде в среду. 34-летний Погребняк пропустил игру из-за травмы, но присутствовал на матче.

— Что сейчас чувствуете?

— Чувствую то, что и Денисов. У нас немного схожие истории, несмотря на то, что я пропустил финал. Этот трофей — как глоток свежего воздуха. Естественно, заканчивать карьеру не собираюсь. Восстановимся и еще поиграем.

— Что будет с «Тосно» дальше?

— Надеюсь, переходные игры, а потом уже клуб будет играть в высшем дивизионе.

— Еврокубки? Есть такие амбиции?

— Почему нет? Не зря же мы выиграли Кубок. Понятно, что сам трофей очень важен для клуба. Но мы хотим в Европу.

— Вы сказали про Денисова. Нет ощущения, что у нас в стране разбрасываются опытными, мастеровитыми игроками?