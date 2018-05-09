Учитесь, гранды! Такие финалы спасут Кубок

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Дмитрий ЗЕЛЕНОВ из Волгограда

ЗДЕСЬ ДОЛЖЕН БЫЛ БЫТЬ «СПАРТАК»

Самолеты до Волгограда летели полупустыми. Хотя попасть на них было очень сложно, потому что болельщики «Спартака» все выкупили заранее — они были уверены, что отпразднуют День Победы здесь, вместе с любимой командой. И брали невозвратные билеты. Можно было, конечно, отправиться в славный город на экскурсию, но решились на такое единицы. Слишком обидным получился вылет от «Тосно».

И многие, знаю, не только остались дома, но и вообще пролистывали в интернете любые новости о кубковом финале. Кубок был у «Спартака» в руках, но разыграли его другие, зачем о таком читать?

Казалось, в городе, который широко отмечал великий праздник, болельщики таких маленьких команд затеряются. Но нет. Среди тысяч волгоградцев, с самого утра наполнивших нарядные улицы, постоянно встречались люди в шарфах «Тосно» и «Авангарда».

«ТОСНО» ОХРАНЯЛИ, КАК СБОРНУЮ АНГЛИИ

Тосненцы несколько раз появлялись у гостиницы, где жила команда. И могли, например, встретить нападающего Павла Погребняка, который прилетел на костылях поддержать товарищей. Там же, в штабе «Тосно», промелькнул Леонид Слуцкий. Он, разумеется, не мог пропустить такой матч в родном Волгограде. А в гостинице, как выяснилось, оказался, потому что там же жила делегация РФС.

Кстати, команды разместились в официальных отелях чемпионата мира. Матч тестовый, и все, включая проживание, делается по стандартам ФИФА. Немного удивило, когда «Тосно» заселялся в сопровождении десяти бойцов ОМОНа, но организаторы объяснили, что это стандартная практика. «Тосно» охраняли так же, как будут охранять сборную Англии. Сейчас — тренировка.

Но иногда этот тестовый режим напрягал, с безопасностью в Волгограде перебарщивали. К примеру, у входных группах обыскивали не только через рамки и сканер, но и вручную, что затягивало процесс захода и утомляло само по себе. Волонтеры внутри чаши не только помогали, но и постоянно следили, чтобы кто-то случайно не стоял там, где стоять не положено. Даже если вы встали на три секунды сделать фото. Надеюсь, что это — издержки первых мероприятий, и со временем все будет в более спокойном режиме.

Футбол ведь это праздник, а не спецмероприятие — хорошо бы люди это поняли!

МАЛИКОВ СПЕЛ, КУРСК ПОДГОТОВИЛ ПЕРФОМАНС

Перед матчем волгоградские СМИ писали о перекупщиках, которые продавали бесплатные билеты. Днем задал об этом вопрос мэру Волгограду Андрею Косолапову. Тот ответил, что полиция жестко займется вопросом. Как бы там ни было, к началу игры стадион практически заполнился. И все как полагается — с двумя активными фанатскими секторами.

Курских было больше. При поддержке соседей из Тулы, товарищей из Старого Оскола и Саратова они себя вели веселее. Перед игрой собрались у одного из баров и дружно пошли к стадиону, а в самой чаше не замолкали. Еще до стартового свистка устроили перекличку и растянули на несколько секторов баннер «Сталинград. Курск. Мы знаем, как побеждать».

И к 9 мая украшение, и футболистам месседж.

Подарок сделали и организаторы — пару песен перед матчем спел известный артист Дмитрий Маликов, который в последнее время прославился феерическим ведением твиттера.

Хит «Звезда моя далекая» зашел на ура. Как и легендарная песня «День Победы» — ее Маликов исполнил вместе со стадионом. Пожелал всем отличного настроения и пошел наверх смотреть футбол.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ОТДЫХАЕТ!

А посмотреть было на что! Команды отрывались по полной. И выдали классное зрелище с первых минут.

Понятно, что парни нервничали, но это не мешало им, а подстегивало. Ведь ни одна из команд еще не играла при такой аудитории. Сорок тысяч человек, а твой соперник — не «Спартак» и не «Зенит». Можно смело считать, что как минимум половина — за тебя. Когда такое случится в следующий раз? Матч жизни!

«Тосно» начал чуть активнее. Одна атака, вторая, удар. И вот, на 11-й минуте Алексей Скворцов после прострела Жигулева забил.

Тут же стало понятно, какая в Волгограде фантастическая акустика. Горстка фанатов «Тосно» отмечала гол, как будто ликовал весь стадион. Я был на обоих матчах сборной России в «Лужниках», там по сравнению с Волгоградом — академический театр. Когда приедут англичане и затянут «Боже, храни королеву», будет круто!

Если исходить из того, что «Тосно» — фаворит, быстрый гол — как раз то, что ему было нужно.

Все решено? Как бы не так!

Курск собрался, и сначала взорвал свою трибуну опасным выстрелом во внешнюю сторону сетки, а на 16-й минуте бывший спартаковец Киреев изящным ударом, какой украсил бы матч Лиги чемпионов, сравнял счет!

Кто там говорил про унылый финал?

А команды продолжали так жечь, что сравнение с Лигой чемпионов уже показалось тесноватым. Моментище за моментищем.

Вот «Авангард» едва не выходит вперед — полузащитник Коробов из убойной позиции пробил в защитника. Тут же идет ответ «Тосно», и уже феерит вратарь «Авангарда» Кобзев, принимая удар в упор. Дальше — добивание, и геройское спасение защитника Дашаева.

В общем, все, что происходило на поле, было супер. Возможно, не слишком классно по качеству исполнения, но по духу и количеству моментов — огонь.

ЗОЛОТОЙ МИРЗОВ

Я все думал, когда же команды вспомнят, что на кону трофей и начнут охранять счет. И похоже, во втором тайме до них дошло, что матч не товарищеский. «Авангард» переключился на контратаки. «Тосно» давил позиционно, но вся острота возникала после индивидуальных проходов Мирзова. Стало больше остановок, грубости. Курские болельщики, многие из которых разделись по пояс, ругали за это судью Карасева.

А все остальные начали готовиться к дополнительному времени.

Однако «Тосно» все-таки додавил «Авангард», у которого совсем кончились силы. Мирзов вошел в штрафную, переиграл Дашаева, а затем и Кобзева.

Отмечать ставший золотым гол Мирзов побежал к сектору с фанатами «Авангарда». Снял майку, под ней — черкесский флаг. А у сектора на всякий случай уже стоял ОМОН.