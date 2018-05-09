Чернов: «Авангард» показал качественную игру, они не случайно вышли в финал

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«Нам вручат кубок уже через пять минут, и тогда мы ощутим победу. Сейчас очень тяжело, много эмоций и сил потратили в этой игре. Этот матч и весь розыгрыш Кубка были очень сложными. Мы отдали все силы и очень рады, что завоевали этот трофей.

«Авангард» тоже не случайно оказался в финале. Это достойный соперник, очень крепкая, организованная команда. Они сегодня показали качественную игру. Но это футбол, и так получилось, что мы выиграли.

В Волгограде очень красивый стадион — как с внешней, так и с внутренней стороны. Поэтому здесь будет очень приятно играть. Поддержка болельщиков была сумасшедшая, и мы очень рады, что получилось здесь завоевать трофей.