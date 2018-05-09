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21:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Чернов: «Авангард» показал качественную игру, они не случайно вышли в финал

Защитник «Тосно» Евгений Чернов поделился эмоциями от победы над «Авангардом» (2:1) в финале Кубка России.

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«Нам вручат кубок уже через пять минут, и тогда мы ощутим победу. Сейчас очень тяжело, много эмоций и сил потратили в этой игре. Этот матч и весь розыгрыш Кубка были очень сложными. Мы отдали все силы и очень рады, что завоевали этот трофей.

«Авангард» тоже не случайно оказался в финале. Это достойный соперник, очень крепкая, организованная команда. Они сегодня показали качественную игру. Но это футбол, и так получилось, что мы выиграли.
В Волгограде очень красивый стадион — как с внешней, так и с внутренней стороны. Поэтому здесь будет очень приятно играть. Поддержка болельщиков была сумасшедшая, и мы очень рады, что получилось здесь завоевать трофей.

Сейчас отпразднуем успех в раздевалке, а потом будем готовиться к, наверное, самому важному матчу в сезоне", — сказал Чернов в эфире телеканала «Наш футбол».

Тосно 2:1
Первый тайм: 1:1
Авангард К
9.05.2018, 19:00 Плей-офф: Финал Волгоград Арена
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Хасанби Биджиев
Голы
10′ Алексей Скворцов (И. Жигулев) 19
80′ Резиуан Мирзов 22
8 Игорь Киреев (А. Гурфов) 16′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Тимофей Маргасов 24
Евгений Чернов 28
Сергей Сухарев 8
56′ Андрей Буйволов 25
Вагиз Галиулин 21
81′ Резиуан Мирзов 22
Марко Полетанович 88
85′ Илья Жигулев 4
Александр Карницкий 14
58′ Максим Палиенко 11
Нуну Роша 15
66′ Алексей Скворцов 19
Рикарду Кавальканте Рикардинью 29
16 Александр Кобзев
52 Равиль Нетфуллин
71 Михаил Багаев (к)
4 Аслан Дашаев
24 Кирилл Гоцук
8 Игорь Киреев
70 Ильнур Альшин
87 Дмитрий Коробов
10 Азамат Гурфов
67 Артем Федчук 82′ 76′
6 Роман Акбашев
58 Руслан Болов 77′
14 Ислам Тлупов
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
18 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 5
5 Угловые 1
7 Фолы 11
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тосно
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