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8«Тосно» впервые завоевал Кубок России по футболу
14Жены и подруги хоккеистов сборной России
21:18 (мск), источник: ТАСС

«Тосно» победил «Авангард» и впервые завоевал Кубок России по футболу

ВОЛГОГРАД, 9 мая. /ТАСС/. «Тосно» из Ленинградской области победил курский «Авангард» со счетом 2:1 в финале Кубка России по футболу, который прошел стадионе на стадионе «Волгоград-Арена».

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фотографий

В составе победителей голы забили Алексей Скворцов (11-я минута) и Резиуан Мирзов (80). У проигравших отличился Игорь Киреев (16). «Авангард» дошел до финала, не пропустив ни одного мяча. Таким образом, гол Скворцова стал первым в ворота курской команды в текущем розыгрыше Кубка России.

«Тосно» впервые в своей истории стал обладателем Кубка России, ранее клуб из Ленинградской области дважды доходил до четвертьфинала турнира.

Обладатель Кубка России получит право выступить в групповом турнире Лиги Европы в сезоне-2018/19. Ранее исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил ТАСС, что «Тосно» нарушил сроки подачи документов в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и лишился права получить лицензию на участие в еврокубках.

Таким образом, в Лиге Европы в следующем сезоне сыграет команда, которая займет шестое место в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Перед последним туром на шестом месте идет «Уфа» (40 очков), тульский «Арсенал» отстает от шестой позиции на одно очко, грозненский «Ахмат» — на два.

Дебют Волгограда

Кубок России был разыгран в 26-й раз в истории, впервые финал турнира состоялся в Волгограде. До 2008 года включительно финалы проходили в Москве, позднее РФС принял решение о проведении финалов в разных городах страны.

Финал Кубка России стал третьим тестовым матчем на «Волгоград-Арене», где пройдут встречи чемпионата мира 2018 года. На матче присутствовало 40 373 зрителя при вместимости стадиона в 45 тыс. человек.

Наибольшее количество раз Кубок России завоевывали ЦСКА и столичный «Локомотив» (оба — по семь), по три раза обладателями трофея становились московский «Спартак» и «Зенит» из Санкт-Петербурга, по одному разу — столичные «Торпедо» и «Динамо», грозненский «Терек», казанский «Рубин» и «Ростов».

«Тосно» может стать первым клубом в истории российского футбола, который в один сезон завоюет Кубок России и покинет элитный дивизион чемпионата страны. Для сохранения прописки в элите «Тосно» в последнем туре нужно набрать больше очков, чем махачкалинский «Анжи». В заключительном туре РФПЛ «Тосно» на выезде сыграет с «Уфой», «Анжи» в гостях встретится с ЦСКА.

Курский «Авангард» является единственным финалистом в истории Кубка России, который никогда не играл в элитном дивизионе чемпионатов России. В советское время только подмосковное «Знамя Труда» доходило до финала Кубка страны, ни разу не сыграв в высшей лиге.

Тосно 2:1
Первый тайм: 1:1
Авангард К
9.05.2018, 19:00 Плей-офф: Финал Волгоград Арена
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Хасанби Биджиев
Голы
10′ Алексей Скворцов (И. Жигулев) 19
80′ Резиуан Мирзов 22
8 Игорь Киреев (А. Гурфов) 16′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Тимофей Маргасов 24
Евгений Чернов 28
Сергей Сухарев 8
56′ Андрей Буйволов 25
Вагиз Галиулин 21
81′ Резиуан Мирзов 22
Марко Полетанович 88
85′ Илья Жигулев 4
Александр Карницкий 14
58′ Максим Палиенко 11
Нуну Роша 15
66′ Алексей Скворцов 19
Рикарду Кавальканте Рикардинью 29
16 Александр Кобзев
52 Равиль Нетфуллин
71 Михаил Багаев (к)
4 Аслан Дашаев
24 Кирилл Гоцук
8 Игорь Киреев
70 Ильнур Альшин
87 Дмитрий Коробов
10 Азамат Гурфов
67 Артем Федчук 82′ 76′
6 Роман Акбашев
58 Руслан Болов 77′
14 Ислам Тлупов
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
18 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 5
5 Угловые 1
7 Фолы 11
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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