«Тосно» победил «Авангард» и впервые завоевал Кубок России по футболу

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В составе победителей голы забили Алексей Скворцов (11-я минута) и Резиуан Мирзов (80). У проигравших отличился Игорь Киреев (16). «Авангард» дошел до финала, не пропустив ни одного мяча. Таким образом, гол Скворцова стал первым в ворота курской команды в текущем розыгрыше Кубка России.

«Тосно» впервые в своей истории стал обладателем Кубка России, ранее клуб из Ленинградской области дважды доходил до четвертьфинала турнира.

Обладатель Кубка России получит право выступить в групповом турнире Лиги Европы в сезоне-2018/19. Ранее исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил ТАСС, что «Тосно» нарушил сроки подачи документов в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и лишился права получить лицензию на участие в еврокубках.

Таким образом, в Лиге Европы в следующем сезоне сыграет команда, которая займет шестое место в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Перед последним туром на шестом месте идет «Уфа» (40 очков), тульский «Арсенал» отстает от шестой позиции на одно очко, грозненский «Ахмат» — на два.

Дебют Волгограда

Кубок России был разыгран в 26-й раз в истории, впервые финал турнира состоялся в Волгограде. До 2008 года включительно финалы проходили в Москве, позднее РФС принял решение о проведении финалов в разных городах страны.

Финал Кубка России стал третьим тестовым матчем на «Волгоград-Арене», где пройдут встречи чемпионата мира 2018 года. На матче присутствовало 40 373 зрителя при вместимости стадиона в 45 тыс. человек.

Наибольшее количество раз Кубок России завоевывали ЦСКА и столичный «Локомотив» (оба — по семь), по три раза обладателями трофея становились московский «Спартак» и «Зенит» из Санкт-Петербурга, по одному разу — столичные «Торпедо» и «Динамо», грозненский «Терек», казанский «Рубин» и «Ростов».

«Тосно» может стать первым клубом в истории российского футбола, который в один сезон завоюет Кубок России и покинет элитный дивизион чемпионата страны. Для сохранения прописки в элите «Тосно» в последнем туре нужно набрать больше очков, чем махачкалинский «Анжи». В заключительном туре РФПЛ «Тосно» на выезде сыграет с «Уфой», «Анжи» в гостях встретится с ЦСКА.