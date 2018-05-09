Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нелепые оправдания Казахстана перед РФ за допуск США на Каспий
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Как растит детей мама-педиатр: личный опыт
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
«Другой человек»: Елена Темникова кардинально сменила имидж
Текущие события
Футбол. Кубок России
19:00
Тосно
Авангард К
Футбол. Зарубежный
21:00
Барселона
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:45
Лестер
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21:45
Челси
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Сити
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Севилья
Реал
Все события
Помним
Вспоминаем футболистов — участников Великой Отечественной войны и рассказываем о спортивной жизни страны в это суровое время.
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Украина решила наказать пограничников ФСБ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
Жительница Флориды девять дней жила с тараканом в ухе
«Насморк» американки оказался спинномозговой жидкостью
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
15Российские хоккеисты разгромили сборную Беларуси
9Последняя тренировка сборной России перед стартом ЧМ
14:18 (мск), источник: Советский спорт

День Победы затмил финал Кубка России: это читалось. Репортаж из Волгограда

Корреспондент «Советского спорта» — о праздновании Дня Победы в Волгограде и атмосфере перед финалом Кубка России между «Тосно» и «Авангардом».

Источник: Советский спорт

САМЫЙ ВАЖНЫЙ ДЕНЬ

Решение провести финал Кубка России 9 мая в Волгограде в День Победы — вещь, наверное, правильная, но противоречивая. Можно продолжать гундосить о низком уровне клубов, вышедших в главную стадию турнира, сорока тысячах бесплатно розданных среди бюджетных учреждений города билетов, но надо ли? Распорядок города в этот жаркий — температура подскочила до 28 градусов тепла — читался изначально: сначала парад по проспекту Ленина из центра до Мамаева Кургана и Мемориального парка, а уже потом, как солнце стихнет и народ рассосется — футбол.

Потрясающее место постройки «Волгоград Арены» никак не сказалось на стартовой популярности объекта.

Многие волгоградцы — слышал лично — до сегодняшнего дня не знали, как называется их новый красавец-стадион.

Во время загрузки произошла ошибка.

— А это разве не новый Центральный? — разговаривали две женщины, поднимаясь к скульптуре «Родина-мать», попутно вглядываясь в даль, на Волгу.

— Это другой стадион — «Волгоград Арена», — поправил дам тучный мужчина в красной майке. Кто знает, вдруг он шел на финал кубка.

— Очень странное название, — заканчивала другая женщина, — «Самара Арена», «Мордовия Арена», теперь у нас «Волгоград Арена». Ой, ну никакой фантазии!

К названию местным жителям, видимо, еще предстояло привыкнуть. Как и к большому футболу, который ожидал их не только этим вечером, но и во время чемпионата мира (в Волгограде пройдут четыре матча группового этапа — прим. ред.). А день выбран для Волгограда правильный. И самый важный. Но сначала память, а потом — футбол.

Читайте также
День Победы в Волгограде: «Авангард» и «Тосно» разыграют Кубок России по футболу

«ЕВРОПА? ЗА “АВАНГАРДОМ” ГОТОВЫ ЕЗДИТЬ КУДА УГОДНО»

Среди тысяч людей, пришедших с утра на Мамаев Курган, нашлись болельщики «Тосно» и «Авангарда». Их можно было вычислить по фанатским майкам, клубным «розам» и памятным двойным черно-синим шарфам, повествующим о скорой игре. Удивило количество детей, приехавших из Курской и Ленинградской областей на эту встречу. При этом курян — исторически и географически это объяснимо — в целом в Волгоград прибыло больше тосненцев, порядка трех с половиной тысяч человек.

— Для нас это большой праздник. Такого в истории курского футбола, чтобы наша команда дошла до финала Кубка России, не было. Надеемся на победу. «Тосно» вполне нам по зубам, я считаю — признался болельщик «Авангарда» Алексей, приехавший на финал с сыном Романом.

— Как оцените работу Хасанби Биджиева?

— Это сто процентов самый эффективный тренер, который когда-либо занимался нашим «Авангардом», с ним у нас есть перспективы. В том числе, попасть в Лигу Европы.

— Не боитесь, что стадион может не пройти лицензирование?

— Если вдруг что, через область у нас есть Тула, на арене «Арсенала» могли бы запросто сыграть. Ну или в Москве.

— Готовы ездить за командой?

— Естественно! Мы не готовы, а мы будем ездить за «Авангардом» куда угодно. В том числе в Европу.

Фанов «Тосно» найти было непросто. Группа парней в белых футболках с зеленым принтом TOSNO присела в начале Аллеи Пирамидальных Тополей. Ребята пожелали остаться инкогнито и сходу признались, что сказать им по этому сезону особо-то и нечего.

— Должны победить! Ради чего тогда приехали? — бросил один из компании, уходя куда-то вдаль. — Лига Европы? Она вряд ли будет.

— Почему?

— А вы сами подумайте! — повесил в воздухе он же и болельщики растворились в толпе.

Читайте также
Победитель Кубка России по футболу получит 6 млн рублей

ТАК ПРАЗДНИК ФУТБОЛА ИЛИ НЕТ?

Ну как сказать… 8 мая на стадионе «Зенит» состоялся «международный матч мира» между сборными России и Германии до 18 лет. Наши ребята проиграли 1:3. То ли не донастроились, то ли недооценили мощь немецкого футбола. Они же круто играют в любом возрасте! Кстати, немецкая команда посетила Мамаев Курган за день до игры, и осталась под впечатлением. Может, потому и победила?

На матче юношей «Зенит» забили воспитанниками «Ротора» и других детско-юношеских школ региона. На стадион преимущественно пришли женщины и дети, к фанатам со стажем местные правоохранительные органы относились весьма странно. Одного из таких болельщиков едва не вывели с матча за то, что он стоял. Просто стоял!

— Я никому не мешаю смотреть футбол. Что вы от меня хотите? — справедливый вопрос полицейскому. — Я на футболе в принципе никогда не сижу, а тут за мной даже нет никого, это последний ряд.

— Не положено стоять, вы мешаете остальным. Сядьте пожалуйста или я вас выведу! — сотрудник МВД стоял на своем.

— Я же никому не мешаю!

— Да отстаньте вы от него, все же нормально, — вписалась за парня женщина с предпоследнего ряда. Полицейский был побежден.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как бы этот финал кубка с бесплатными билетами для всех желающих не превратился в нечто подобное. С одной стороны — это праздник футбола для всех желающих. С другой — чисто футбольного, по-спортивному злого и соревновательного, на трибунах мы скорее всего не увидим. Осталось надеяться, что это отсутствие нивелирует спортивная страсть команд, что «Тосно» с «Авангардом» не встанут в два автобуса и что покажут симпатичный футбол, достойный великого дня в великом городе.

Константин Кринский

Тосно
НовостиМатчиСоставСтатистика
Авангард К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 "Чеченский Халк" наказал "Руки-Базуки": как повздорили два знаменитых видеокачка
Фанаты Медведевой и Загитовой зарубились в инстаграме. Это какой-то ад
Малкин не приедет на чемпионат мира. А Кросби?
Вдали от родины: как хоккеисты России отметят 9 мая
Овечкин, Малкин и Кучеров не сыграют на ЧМ. Почему это хорошо
«Реал» отдаст за Неймара рекордную сумму и пятерых игроков
Русский сыграет против России за Чехию. Кто он?
Нападающий «Кристал Пэлас» признан лучшим игроком АПЛ в апреле
Новости
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В Москве построят горнолыжный курорт
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь