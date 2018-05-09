День Победы затмил финал Кубка России: это читалось. Репортаж из Волгограда

Источник: Советский спорт

САМЫЙ ВАЖНЫЙ ДЕНЬ

Решение провести финал Кубка России 9 мая в Волгограде в День Победы — вещь, наверное, правильная, но противоречивая. Можно продолжать гундосить о низком уровне клубов, вышедших в главную стадию турнира, сорока тысячах бесплатно розданных среди бюджетных учреждений города билетов, но надо ли? Распорядок города в этот жаркий — температура подскочила до 28 градусов тепла — читался изначально: сначала парад по проспекту Ленина из центра до Мамаева Кургана и Мемориального парка, а уже потом, как солнце стихнет и народ рассосется — футбол.

Потрясающее место постройки «Волгоград Арены» никак не сказалось на стартовой популярности объекта.

Многие волгоградцы — слышал лично — до сегодняшнего дня не знали, как называется их новый красавец-стадион.

— А это разве не новый Центральный? — разговаривали две женщины, поднимаясь к скульптуре «Родина-мать», попутно вглядываясь в даль, на Волгу.

— Это другой стадион — «Волгоград Арена», — поправил дам тучный мужчина в красной майке. Кто знает, вдруг он шел на финал кубка.

— Очень странное название, — заканчивала другая женщина, — «Самара Арена», «Мордовия Арена», теперь у нас «Волгоград Арена». Ой, ну никакой фантазии!

К названию местным жителям, видимо, еще предстояло привыкнуть. Как и к большому футболу, который ожидал их не только этим вечером, но и во время чемпионата мира (в Волгограде пройдут четыре матча группового этапа — прим. ред.). А день выбран для Волгограда правильный. И самый важный. Но сначала память, а потом — футбол.

«ЕВРОПА? ЗА “АВАНГАРДОМ” ГОТОВЫ ЕЗДИТЬ КУДА УГОДНО»

Среди тысяч людей, пришедших с утра на Мамаев Курган, нашлись болельщики «Тосно» и «Авангарда». Их можно было вычислить по фанатским майкам, клубным «розам» и памятным двойным черно-синим шарфам, повествующим о скорой игре. Удивило количество детей, приехавших из Курской и Ленинградской областей на эту встречу. При этом курян — исторически и географически это объяснимо — в целом в Волгоград прибыло больше тосненцев, порядка трех с половиной тысяч человек.

— Для нас это большой праздник. Такого в истории курского футбола, чтобы наша команда дошла до финала Кубка России, не было. Надеемся на победу. «Тосно» вполне нам по зубам, я считаю — признался болельщик «Авангарда» Алексей, приехавший на финал с сыном Романом.

— Как оцените работу Хасанби Биджиева?

— Это сто процентов самый эффективный тренер, который когда-либо занимался нашим «Авангардом», с ним у нас есть перспективы. В том числе, попасть в Лигу Европы.

— Не боитесь, что стадион может не пройти лицензирование?

— Если вдруг что, через область у нас есть Тула, на арене «Арсенала» могли бы запросто сыграть. Ну или в Москве.

— Готовы ездить за командой?

— Естественно! Мы не готовы, а мы будем ездить за «Авангардом» куда угодно. В том числе в Европу.

Фанов «Тосно» найти было непросто. Группа парней в белых футболках с зеленым принтом TOSNO присела в начале Аллеи Пирамидальных Тополей. Ребята пожелали остаться инкогнито и сходу признались, что сказать им по этому сезону особо-то и нечего.

— Должны победить! Ради чего тогда приехали? — бросил один из компании, уходя куда-то вдаль. — Лига Европы? Она вряд ли будет.

— Почему?

— А вы сами подумайте! — повесил в воздухе он же и болельщики растворились в толпе.

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ТАК ПРАЗДНИК ФУТБОЛА ИЛИ НЕТ?

Ну как сказать… 8 мая на стадионе «Зенит» состоялся «международный матч мира» между сборными России и Германии до 18 лет. Наши ребята проиграли 1:3. То ли не донастроились, то ли недооценили мощь немецкого футбола. Они же круто играют в любом возрасте! Кстати, немецкая команда посетила Мамаев Курган за день до игры, и осталась под впечатлением. Может, потому и победила?

На матче юношей «Зенит» забили воспитанниками «Ротора» и других детско-юношеских школ региона. На стадион преимущественно пришли женщины и дети, к фанатам со стажем местные правоохранительные органы относились весьма странно. Одного из таких болельщиков едва не вывели с матча за то, что он стоял. Просто стоял!

— Я никому не мешаю смотреть футбол. Что вы от меня хотите? — справедливый вопрос полицейскому. — Я на футболе в принципе никогда не сижу, а тут за мной даже нет никого, это последний ряд.

— Не положено стоять, вы мешаете остальным. Сядьте пожалуйста или я вас выведу! — сотрудник МВД стоял на своем.

— Я же никому не мешаю!

— Да отстаньте вы от него, все же нормально, — вписалась за парня женщина с предпоследнего ряда. Полицейский был побежден.

Как бы этот финал кубка с бесплатными билетами для всех желающих не превратился в нечто подобное. С одной стороны — это праздник футбола для всех желающих. С другой — чисто футбольного, по-спортивному злого и соревновательного, на трибунах мы скорее всего не увидим. Осталось надеяться, что это отсутствие нивелирует спортивная страсть команд, что «Тосно» с «Авангардом» не встанут в два автобуса и что покажут симпатичный футбол, достойный великого дня в великом городе.