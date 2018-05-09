День Победы в Волгограде: «Авангард» и «Тосно» разыграют Кубок России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Начало финального матча в 19:00 мск.

Футбол Кубок России 2017/2018 Финал, 9.05.2018, 19:00 Тосно - Авангард К -

Первый аншлаг на «Волгоград Арене»

Финал Кубка России пройдет на новом стадионе «Волгоград Арена», который построен к чемпионату мира-2018. Первый тестовый матч здесь состоялся 21 апреля: в присутствии 19 421зрителя «Ротор-Волгоград» обыграл «Луч-Энергию» в первенстве ФНЛ. На вторую игру местного клуба с «Крыльями Советов» пришли уже 24 192 человека.

9 мая, в День Победы, стадион впервые в своей истории примет матч такого уровня, как Кубок России. И он станет генеральной репетицией перед чемпионатом мира. Ведь уже в июне арена откроет свои двери для посетителей четырех игр группового турнира: Тунис — Англия, Нигерия — Исландия, Саудовская Аравия — Египет и Япония — Польша.

В Волгограде в один из главных праздников в истории России ждут аншлаг — за игрой с трибун будут наблюдать около 42 тысяч человек. И все они смогут попасть на свои места абсолютно бесплатно. Решение Российского футбольного союза сделать вход на игру свободным понятен: вывеской «Тосно» — «Авангард» любителя футбола за деньги завлечь непросто. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе РФС, «Авангард» для своих болельщиков запросил 2700 билетов, тогда как «Тосно» ограничился еще меньшим количеством — всего тысячей квитков.

Каждый из финалистов организовал для своих болельщиков трансфер в Волгоград.

«Тосно» предоставил 107 бесплатных мест на поезд из Санкт-Петербурга и обратно, а «Авангард» выделил платные автобусы. В Курске оригинально подошли и в медийной подготовке к финалу, записав бодрый видеоклип и раскрыв тайну синего гаража на стадионе «Трудовые резервы».

Поддержит свою команду и нападающий «Тосно» Павел Погребняк, в полуфинальном матче с московским «Спартаком» получивший разрыв ахиллова сухожилия. «Он поедет с командой на финал Кубка России и поддержит “Тосно” на трибуне. На скамейке запасных Павел присутствовать не сможет, там будут только участники матча», — сказал РИА Новости генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

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Элите кубок не нужен

Для большинства болельщиков Кубок России начинается с 1/16 финала, когда в борьбу за трофей вступают клубы РФПЛ. Нынешний розыгрыш турнира сходу начал преподносить сюрпризы: из 16 клубов элитного дивизиона в 1/8 финала прошли лишь шесть. И ведь играли они не между собой, а с представителями низших лиг. Главной сенсацией стало поражение действующего обладателя Кубка московского «Локомотива» от самарских «Крыльев Советов».

Подвели и другие фавориты турнира: «Зенит» в петербургском противостоянии уступил «Динамо», столичный ЦСКА проиграл курскому «Авангарду», а «Краснодар» — томской «Томи». Реноме РФПЛ на первом этапе поддержали «Спартак», «Тосно», казанский «Рубин», «СКА-Хабаровск», «Амкар» и «Ростов», а до полуфинала добрались лишь первые две команды.

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Гладиатор склонил голову перед «Тосно»

Команда из Ленинградской области свой путь к финалу начала с выездной победы над «Тюменью» (2:1). В 1/8 финала был тяжелейший матч с «Томью», где после нулей на табло в основное и дополнительное время всё решилось в серии послематчевых пенальти — 6:5, а в четвертьфинале без особых проблем был пройден «Луч-Энергия» (2:1). Перед полуфиналом со «Спартаком» команду Дмитрия Парфенова называли безнадежным аутсайдером: 15-е место в таблице чемпионата России и проблемы с финансированием тому свидетельство.

Только «красно-белые» не учли одного — бойцовского характера соперника. Сравняв счет на 88-й минуте, футболисты «Тосно» довели дело до пенальти (1:1, 5:4) и лишили «Спартак» шансов на трофей. «Мы очень хотели выйти в финал, поэтому самоотдача в игре была запредельная, — говорил полузащитник “Тосно” Александр Макаров. — Думаю, это и сыграло ключевую роль в победе. Знаю, что “Авангард” — хорошая команда. Наверняка в финале получится интересная игра».

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«Авангард»: финал к 60-летию клуба

Представитель Футбольной национальной лиги, второго по значимости дивизиона в иерархии российского футбола, задал себе высокую планку сразу. В 1/16 финала скромный клуб из Курска, ранее в своей истории никогда не проходивший эту стадию турнира, в дополнительное время уложил на лопатки ЦСКА (1:0). На следующем этапе технично был обыгран «Тамбов» (2:0), а в ¼ финала в матче с «Амкаром» всё решила серия пенальти — 7:6 при счете 0:0 по итогам основного и дополнительного времени.

В полуфинале куряне сломили сопротивление ярославского «Шинника» — 1:0. «Это была очень важная победа. Хочу поздравить с ней всех болельщиков. В душе мы понимали, что полуфинал — это большое событие, но не хотели оставлять горечь, что не добрались до финала. Я благодарен ребятам, что они проявили мастерство и характер, несмотря на очень жесткий график игр», — сказал главный тренер «Авангарда» Хасанби Биджиев после матча.

В этом году «Авангард» празднует юбилей — 20 апреля клубу исполнилось 60 лет. Выйдя по итогам прошлого сезона в ФНЛ, команда сходу закрепилась в середняках турнирной таблицы. За тур до конца чемпионата куряне занимают 11-е место, набрав 45 очков.

«Авангард» стал лишь четвертой командой не из высшего дивизиона, дошедшей до финала. Ранее такое удавалось проделать «Ахмату» в 2004 году, «Химкам» в 2005-м и «Алании» в 2011-м.

А победу одерживал лишь грозненский клуб, обыгравший «Крылья Советов». В нынешнем розыгрыше Курск не пропустил ни одного мяча — чем не заявка на победу?

Лига Европы почти в кармане. Если есть лицензия

Победитель Кубка России получит путевку в групповой турнир Лиги Европы. Для участия в еврокубке клуб должен пройти лицензирование. «Тосно» и «Авангард» уже подали документы в РФС и ждут решения футбольных властей. Если оно будет отрицательным, то право играть в Европе получит шестая команда чемпионата России.

«Мы проходим лицензирование через РФС, процесс уже начали. Он немного упрощен для нас. Понимаем, что не можем соответствовать требованиям, которые предъявляются клубам РФПЛ, поэтому некоторые моменты упрощены для “Авангарда”, — сказал РИА Новости пресс-атташе клуба Кирилл Лунин. — В еврокубках участвуют команды с Фарерских островов, из небольших стран, у которых по инфраструктуре всё не намного лучше, чем у нас. Мы сделаем всё возможное, чтобы пройти лицензирование. Мы не откажемся от путевки в Лигу Европы, если сможем завоевать ее».

В «Тосно» также намерены сделать всё возможное, чтобы попасть в Лигу Европы. «Клуб проходит лицензирование в РФС и УЕФА. Добираем необходимые документы, которые просили подготовить. “Тосно”, если победит в Кубке России, хочет выступать в Лиге Европы», — сказал РИА Новости Матюшенко. — Если всё будет в порядке, то будем играть на стадионе «Петровский» (в Санкт-Петербурге). Договоренность между губернаторами (Санкт-Петербурга и Ленинградской области) уже есть.

Если для «Авангарда» всё может пройти благополучно, то у «Тосно» не все так безоблачно.