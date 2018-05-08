Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Андрей Малахов подтвердил беременность Леры Кудрявцевой
28-летняя россиянка до конца жизни останется в тюрьме Вьетнама
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Суонси
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
7.05
Леганес0
Леванте3
Футбол. Премьер-лига
7.05
Рубин0
Уфа0
Футбол. Премьер-лига
7.05
Анжи0
Ахмат2
Футбол. Кубок России
9.05
Тосно
Авангард К
Футбол. Зарубежный
9.05
Барселона
Вильярреал
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Время Жени ушло: Костомаров предрекает Медведевой закат карьеры
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Белорусы уволили тренера после разгрома от России. Обзор ЧМ
Кузнецов снял проклятие. Овечкин впервые в жизни вышел в финал
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
Американские хирурги удалили гигантскую опухоль
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Канье Уэст откроет архитектурное бюро
Фоторепортажи
16Хет-трик Чалова: как ЦСКА разгромил «Арсенал»
18Как Каррера Карпина переиграл
10:42 (мск), источник: Советский спорт

Илья Жигулев: Погребняк с костылями полетит в Волгоград

В Волгограде состоится один из самых необычных финалов Кубка страны: выступающий в ФНЛ курский «Авангард» сыграет с «Тосно», который может покинуть премьер-лигу уже в выходные.

Источник: Советский спорт

Формально это матч за путевку в групповой этап Лиги Европы-2018/19. Но победитель рискует туда и не попасть, если не пройдет лицензирование РФС/УЕФА. Вчера мы дозвонились до арендованного полузащитника тосненцев Ильи Жигулева, который летом может вернуться в «Краснодар», имеющий путевку в квалификацию ЛЕ.

«РФПЛ ОТОШЛА НА ВТОРОЙ ПЛАН»

— После поражения «Анжи» от «Ахмата» ваша команда сохранила шансы на участие в стыковых матчах РФПЛ/ФНЛ. В каком настроении «Тосно» готовится к кубковому финалу?
— Вылет в Волгоград — утром во вторник. Там проведем одну тренировку. Потом — матч. Для большинства из нас это главное событие в карьере. Поэтому настрой запредельный. Все мысли об «Авангарде». РФПЛ отошла на второй план. Ненадолго.

— То, что курская команда — середняк ФНЛ, делает вас фаворитами?
— Они выбили из Кубка ЦСКА и «Амкар». Это о многом говорит. Мы играли с «Авангардом» на зимних сборах. У них крепкая, цепкая команда. Ждем сложного матча. Это финал Кубка! Какие тут могут быть фавориты?

— Много игр «Авангарда» видели?
— На очень подробный анализ времени не было. Но повторюсь, по зимним сборам мы составили впечатление о Курске. Они хорошо контролируют мяч, плотно действуют в защите. Будет еще один просмотр. Уже в Волгограде. Тогда получим от тренеров полную информацию.

«ВПЕРЕДИ РАЗГОВОР С МУСАЕВЫМ»

— «Волгоград Арена» летом примет матчи чемпионата мира. Это добавляет финалу статусности?
— Мы играли на многих классных аренах. Опробовать еще одну — интересно. Ждем большого наплыва болельщиков. Наверняка для Волгограда, да еще в День Победы финал Кубка — колоссальное событие.

— Ходят слухи, что «Тосно» — почти банкрот. Напрягает?
— Давайте не будет об этом сейчас. Не время. Мы не опустим рук, несмотря ни на что. Попробуем и Кубок выиграть, и сохранить прописку в премьер-лиге через стыки с «Енисеем».

— Если все будет хорошо, останетесь в «Тосно» еще на сезон?
— Мне звонили из «Краснодара». Вроде бы моя игра в этом сезоне их устраивает. Поэтому могу вернуться в команду, которой принадлежу. Однако впереди еще два матча. Очень важных для «Тосно». После них наверняка переговорю с новым главным тренером «Краснодара» Мурадом Мусаевым. Мы еще не общались. Тогда многое прояснится.

— В полуфинале Кубка, когда «Тосно» сенсационно победил по пенальти «Спартак», тяжелую травму получил Павел Погребняк. Он летит в Волгоград?
— Конечно. Ему еще три недели ходить на костылях. Но это не помеха. Павел будет поддерживать нас на стадионе. Будем биться и за него тоже. Он за карьеру выиграл много трофеев, а вот в Кубке не побеждал. Было бы здорово преподнести ему подарок.

Тосно
НовостиМатчиСоставСтатистика
Авангард К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 "Чеченский Халк" наказал "Руки-Базуки": как повздорили два знаменитых видеокачка
«Давай сделаю тебе массаж». Шокирующая история отношений тренера и биатлонистки
Белорусы уволили тренера после разгрома от России. Обзор ЧМ
Кузнецов снял проклятие. Овечкин впервые в жизни вышел в финал
Гончар: Малкин вряд ли сможет сыграть на чемпионате мира
Воробьев заявил, что его настораживают крупные победы россиян
СМИ: Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Фергюсон вышел из комы
Иньеста готов продолжить карьеру в Австралии
Символическая сборная 29-го тура РФПЛ
Новости
Авто
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус» Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
СМИ: пьяный Джонни Депп атаковал помощника на съемках фильма Инцидент произошел на площадке криминальной ленты «ЛАбиринт», в которой занят голливудский актер
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Съемки жилья: почему собственникам квартир лучше не следить за арендаторами
Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей с детьми
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь