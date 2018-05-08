Кубок для никого
В среду в Волгограде состоится самый удивительный финал национального турнира в российской истории — середняк ФНЛ и аутсайдер
В среду в Волгограде состоится самый удивительный финал национального турнира в российской истории — середняк ФНЛ и аутсайдер
РОМАНТИКА ПРОТИВ РЕАЛЬНОСТИ
Недавно в российский прокат вышел фильм, в конце которого клуб из российской глубинки выигрывает Кубок и попадает в Лигу Европы. В финале сочно показано, как игроки этого вымышленного клуба выходят на газон «Стэмфорд Бридж», аплодируют трибунам, приветствуют тренера «Челси» Антонио Конте. Жаль, в фильме умолчали о том, как команда с периферии сражалась с отделом лицензирования РФС, который явно не хотел давать ей право участвовать в еврокубках.
Реальность суровее кино. Для
Вряд ли. На днях Курск передал УЕФА все необходимые документы для получения лицензии, но в Европе на подобных стадионах обычно играть не дают. Правда, «Авангард» может заявить в качестве домашнего стадиона условную «Арену Химки», но зачем? Ходить на матчи все равно будут полтора человека, а Россия
КОМАНДА ИЗ ЧУЖОГО ГОРОДА
А у «Тосно» ситуация еще хуже.
«Тосно» — уникальный клуб. Ему всего пять лет, а он уже отыграл почти целый сезон в
УБИТЫЙ ТУРНИР
Средняя посещаемость матчей «Тосно» в этом сезоне — пять с половиной тысяч человек, у «Авангарда» — примерно столько же. «Волгоград Арена», где пройдет финал Кубка, вмещает 45 тысяч зрителей. Вопрос: где клубы найдут столько фанатов, чтобы заполнить арену? Ответа нет. Чтобы главный матч второго по значимости турнира страны не выглядел совсем уж нелепо, РФС сделал вход на игру бесплатным. Разумеется, все билеты уже на руках, но их разобрали не преданные фанаты «Авангарда» и «Тосно», а жители Волгограда.
РФС нужно
Выходит, что этот трофей нужен единицам, горстке провинциальных болельщиков. После этой игры никто не сойдет с ума от радости, не будет прыгать по крышам чужих машин и распевать до утра песни во славу своего клуба. Локальное счастье, но глобальный удар по российскому футболу.