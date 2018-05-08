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00:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кубок для никого

В среду в Волгограде состоится самый удивительный финал национального турнира в российской истории — середняк ФНЛ и аутсайдер премьер-лиги выяснят, кому достанется второй по значимости трофей нашего футбола.

Источник: Спорт-Экспресс

РОМАНТИКА ПРОТИВ РЕАЛЬНОСТИ

Недавно в российский прокат вышел фильм, в конце которого клуб из российской глубинки выигрывает Кубок и попадает в Лигу Европы. В финале сочно показано, как игроки этого вымышленного клуба выходят на газон «Стэмфорд Бридж», аплодируют трибунам, приветствуют тренера «Челси» Антонио Конте. Жаль, в фильме умолчали о том, как команда с периферии сражалась с отделом лицензирования РФС, который явно не хотел давать ей право участвовать в еврокубках.

Реальность суровее кино. Для кого-то финал между «Тосно» и «Авангардом» — это частичка романтики в современном бездушном футболе, где деньги решают все. Эти люди надеются, что в следующем сезоне на стареньком курском стадионе «Трудовые резервы» с уродливым синим гаражом сыграют «Севилья» или лондонский «Арсенал». И все будут умиляться, когда Обамеянг ударит выше ворот, мяч перелетит через низкое ограждение и опустится прямо на крышу троллейбуса, идущего по улице Радищева.

Вряд ли. На днях Курск передал УЕФА все необходимые документы для получения лицензии, но в Европе на подобных стадионах обычно играть не дают. Правда, «Авангард» может заявить в качестве домашнего стадиона условную «Арену Химки», но зачем? Ходить на матчи все равно будут полтора человека, а Россия из-за выступлений курян, скорее всего, недосчитается очков в таблице коэффициентов УЕФА. И плакали тогда наши три клуба в Лиге чемпионов.

КОМАНДА ИЗ ЧУЖОГО ГОРОДА

А у «Тосно» ситуация еще хуже. Во-первых, он не подал документы в УЕФА. Во-вторых, до сих пор неизвестно, на каком стадионе клуб будет играть в следующем сезоне. В-третьих, в понедельник РФС указал на то, что у «Тосно» гигантское количество долгов, и их нужно гасить как можно быстрее.

«Тосно» — уникальный клуб. Ему всего пять лет, а он уже отыграл почти целый сезон в премьер-лиге и добрался до финала Кубка России. Но при этом весной появились слухи о том, что команда из Ленобласти может или ликвидироваться, или переехать в другой город (называют Сочи, Великий Новгород и Калининград). Если у «Авангарда» хотя бы есть история и давние болельщики, то «Тосно» — это искусственный проект. О чем можно говорить, если эта команда даже не соответствует своему названию? В последние годы она играла в Тихвине, Великом Новгороде и Санкт-Петербурге. Уверен, что в самом Тосно некоторые не подозревают о существовании собственной команды в премьер-лиге.

УБИТЫЙ ТУРНИР

Средняя посещаемость матчей «Тосно» в этом сезоне — пять с половиной тысяч человек, у «Авангарда» — примерно столько же. «Волгоград Арена», где пройдет финал Кубка, вмещает 45 тысяч зрителей. Вопрос: где клубы найдут столько фанатов, чтобы заполнить арену? Ответа нет. Чтобы главный матч второго по значимости турнира страны не выглядел совсем уж нелепо, РФС сделал вход на игру бесплатным. Разумеется, все билеты уже на руках, но их разобрали не преданные фанаты «Авангарда» и «Тосно», а жители Волгограда. Стадион-то построили классный, он сам по себе интересен. Без разницы, кто будет на нем играть.

РФС нужно что-то делать с турниром. Президент ЦСКА Евгений Гинер на днях верно заметил, что Кубок никому не нужен, что денег он не приносит, и что регламент нужно менять. «Мы убили Кубок», — констатировал смерть патрон армейцев. РФС наверняка рассчитывал заработать на продаже билетов, ждал, что в Волгограде будет грандиозный праздник. Но вылет «Спартака» в полуфинале угробил последнюю надежду. Полиция волжского города выдохнула, а организаторы турнира напряглись. Пришлось распространять бесплатные билеты на главный матч.

Выходит, что этот трофей нужен единицам, горстке провинциальных болельщиков. После этой игры никто не сойдет с ума от радости, не будет прыгать по крышам чужих машин и распевать до утра песни во славу своего клуба. Локальное счастье, но глобальный удар по российскому футболу.

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