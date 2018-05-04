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13:19 (мск), источник: ТАСС

ФК «Тосно» выкупил для болельщиков билеты на поезд на финальный матч в Волгограде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области выкупил для своих болельщиков более 100 мест на поезд из Санкт-Петербурга до Волгограда и обратно на финальный матч Кубка России, который пройдет 9 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

«Выкуплены билеты на 79-й поезд [из Петербурга] до Волгограда и обратно на финальный матч. Там поедут 108 болельщиков, они подали заявки в клуб», — сказали в пресс- службе.

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В пресс-службе отметили, что заявок от желающих посетить матч было «гораздо больше», чем мест в поезде, предназначенных специально для болельщиков.

«Сколько всего болельщиков из Ленинградской области посетят матч в Волгограде, в том числе тех, которые доберутся самостоятельно, сейчас сказать трудно, на стадионе можно будет оценить», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) реализовал около 40 тыс. билетов на финал Кубка России в Волгограде.

Курский «Авангард», представляющий Футбольную национальную лигу, и клуб Российской футбольной премьер- лиги «Тосно» сыграют в финале Кубка России, победа в котором гарантирует попадание в групповой этап Лиги Европы. Финальная игра пройдет 9 мая на «Волгоград-Арене».

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