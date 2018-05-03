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18:43 (мск), источник: ТАСС

Около 40 тыс. билетов реализовано на финал Кубка России по футболу в Волгограде

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) реализовал около 40 тыс. билетов на финал Кубка России в Волгограде. Об этом ТАСС сообщил коммерческий директор РФС Владимир Карпович.

Источник: РИА "Новости"

«Почти все билеты на финал реализованы — около 40 тысяч. Реальная вместимость стадиона меньше 45 тыс. за счет различных вырезок, например, для безопасности — около 41800 человек.

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Билеты распространялись частично на руки в кассах, частично в электронном варианте, свою квоту получили футбольные клубы, администрация города и местный комитет, в их квоту входят и билеты для детских школ, интернатов", — сказал Карпович.

Финал Кубка России пройдет 9 мая на новой «Волгоград-Арене». В финале между собой сыграют «Тосно» из Ленинградской области и курский «Авангард».

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