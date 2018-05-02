«Тосно» не подал заявку на еврокубки. Что будет дальше?
Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин рассказал «СЭ», в каком состоянии находятся заявки «Тосно» и курского «Авангарда» на прохождение лицензирования для участия в еврокубках.
Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин рассказал «СЭ», в каком состоянии находятся заявки «Тосно» и курского «Авангарда» на прохождение лицензирования для участия в еврокубках.
Эти команды сыграют в финале Кубка России.
— Подали ли заявки на лицензирование в еврокубках «Тосно» и «Авангард»?
— «Авангард» подал. Курск будет проходить специальную процедуру лицензирования в УЕФА. То есть именно УЕФА им будет выдавать лицензию, а не РФС.
— Почему?
— Потому что это клуб не высшего дивизиона.
— А какова ситуация с заявкой «Тосно»?
— Здесь без комментариев.
— Что будет, если «Тосно» и «Авангард» в итоге не получат лицензии? Право сыграть в еврокубках останется у российской команды?
— Да. Значит, процедуру лицензирования пройдет команда, занявшая шестое место в РФПЛ. Второе условие — та команда, которая имеет лицензию УЕФА.
Позже «СЭ» дозвонился до гендиректора «Тосно» Вячеслава Матюшенко.
— Почему вы не подали заявку на лицензирование для прохождения в еврокубках?
— Мы пока собираем документы. Собираемся проходить лицензирование.
— А когда подадите заявку?
— Сейчас праздники, никто не работает. Может быть, завтра
какие-тодокументы еще подадим. Так что готовим. Ситуация не критичная, скажем так.
— Правда, что владелец клуба откажется финансировать «Тосно», если команда вылетит из
— Этот вопрос надо задавать владельцу. У меня такой информации нет. Мне про это никто ничего не говорил.
— Возможно ли объединение «Тосно» с «Балтикой»?
— Впервые слышу. У меня такой информации нет. Журналисты говорят и про «Балтику», и про Нижний Новгород. Но я никак это прокомментировать не могу.