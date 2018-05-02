«Тосно» не подал заявку на еврокубки. Что будет дальше?

Источник: Спорт-Экспресс

Эти команды сыграют в финале Кубка России.

— Подали ли заявки на лицензирование в еврокубках «Тосно» и «Авангард»?

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— «Авангард» подал. Курск будет проходить специальную процедуру лицензирования в УЕФА. То есть именно УЕФА им будет выдавать лицензию, а не РФС.

— Почему?

— Потому что это клуб не высшего дивизиона.

— А какова ситуация с заявкой «Тосно»?

— Здесь без комментариев.

— Что будет, если «Тосно» и «Авангард» в итоге не получат лицензии? Право сыграть в еврокубках останется у российской команды?

— Да. Значит, процедуру лицензирования пройдет команда, занявшая шестое место в РФПЛ. Второе условие — та команда, которая имеет лицензию УЕФА.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bhwh3mpF1D9/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:32.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bhwh3mpF1D9/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Вместе с клубом до конца! ? ФК «Тосно» хотел бы поблагодарить всех болельщиков клуба, которые поддерживали нашу команду на стадионе и у телеэкранов во вчерашнем поединке, мы ценим каждого из вас! ? Теперь, нам предстоят 4 "финала" в чемпионате и один в Кубке России, в которых мы должны снова стать единым целом и добиться нужного результата! ? Только вместе, мы победим! ⚫ Только вместе мы «Тосно»! ⚪</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fctosno/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ФК «Тосно» / FC Tosno</a> (@fctosno) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-19T16:11:45+00:00">19 Апр 2018 в 9:11 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Позже «СЭ» дозвонился до гендиректора «Тосно» Вячеслава Матюшенко.

— Почему вы не подали заявку на лицензирование для прохождения в еврокубках?

— Мы пока собираем документы. Собираемся проходить лицензирование. Что-то уже собрали, что-то еще нет. Мы — в процессе.

— А когда подадите заявку?

— Сейчас праздники, никто не работает. Может быть, завтра какие-то документы еще подадим. Так что готовим. Ситуация не критичная, скажем так.

— Правда, что владелец клуба откажется финансировать «Тосно», если команда вылетит из премьер-лиги?

— Этот вопрос надо задавать владельцу. У меня такой информации нет. Мне про это никто ничего не говорил.

— Возможно ли объединение «Тосно» с «Балтикой»?