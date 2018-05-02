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20:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Тосно» не подал заявку на еврокубки. Что будет дальше?

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин рассказал «СЭ», в каком состоянии находятся заявки «Тосно» и курского «Авангарда» на прохождение лицензирования для участия в еврокубках.

Источник: Спорт-Экспресс

Эти команды сыграют в финале Кубка России.

— Подали ли заявки на лицензирование в еврокубках «Тосно» и «Авангард»?

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— «Авангард» подал. Курск будет проходить специальную процедуру лицензирования в УЕФА. То есть именно УЕФА им будет выдавать лицензию, а не РФС.

— Почему?

— Потому что это клуб не высшего дивизиона.

— А какова ситуация с заявкой «Тосно»?

— Здесь без комментариев.

— Что будет, если «Тосно» и «Авангард» в итоге не получат лицензии? Право сыграть в еврокубках останется у российской команды?

— Да. Значит, процедуру лицензирования пройдет команда, занявшая шестое место в РФПЛ. Второе условие — та команда, которая имеет лицензию УЕФА.

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Позже «СЭ» дозвонился до гендиректора «Тосно» Вячеслава Матюшенко.

— Почему вы не подали заявку на лицензирование для прохождения в еврокубках?

— Мы пока собираем документы. Собираемся проходить лицензирование. Что-то уже собрали, что-то еще нет. Мы — в процессе.

— А когда подадите заявку?

— Сейчас праздники, никто не работает. Может быть, завтра какие-то документы еще подадим. Так что готовим. Ситуация не критичная, скажем так.

— Правда, что владелец клуба откажется финансировать «Тосно», если команда вылетит из премьер-лиги?

— Этот вопрос надо задавать владельцу. У меня такой информации нет. Мне про это никто ничего не говорил.

— Возможно ли объединение «Тосно» с «Балтикой»?

— Впервые слышу. У меня такой информации нет. Журналисты говорят и про «Балтику», и про Нижний Новгород. Но я никак это прокомментировать не могу.

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